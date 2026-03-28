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91歲阿公通關《惡靈古堡9》爆紅　30年堅持「手寫攻略」引網動容

記者黃冠瑋／綜合報導

時光飛逝，許多玩家都想堅持「活到老玩到老」理念，但不見得每個人都做得好。不過就有一位中國骨灰級玩家91歲長者楊炳林，靠著手寫遊戲攻略堅持30年，並獲得金氏世界紀錄認證，對此，他近日更是花費28小時順利通關《惡靈古堡9：安魂曲》並且依舊手寫紀錄一切，而這份堅持精神也讓他再次意外爆紅。

▼91歲阿公通關《惡靈古堡9》爆紅。（圖／翻攝自楊炳林）

▲▼91歲阿公通關《惡靈古堡9》爆紅。（圖／翻攝自楊炳林）

關於這位91歲長者楊炳林過往，最初會接觸到遊戲是因為，他從原先工程師退休後，由於本身沒有什麼興趣，因此他嘗試許多愛好，像是打麻將等，但他夜以繼日下發現，周遭牌友都有抽菸習慣，長此以往待在充滿二手菸環境，恐會讓他自己健康出現問題，再加上他想維持反應與記憶力，因此便在1998年購入PlayStation一代主機，以此取代打麻將愛好，沒想到這一試，便讓從此踏上令所有人敬佩之路。

從《惡靈古堡》一代他便開始遊玩，一試便是這30年堅持，在這期間他玩過無數款遊戲，其中《惡靈古堡》對他來說，更是愛不釋手，幾乎每有新作推出他便會去購買遊玩，而此次《惡靈古堡9：安魂曲》他也沒放過。近日這位91歲長者也順利通關遊戲，他也分享了此次他依然堅持會自己手寫遊戲策略、筆記與通關流程，而不是直接去網路上抄攻略，看著里昂30年前最早方格大餅臉，到現在建模精細地宛如真人，他也不禁感嘆「遊戲變了，老朋友我們也變了」。如此充滿童真的精神，在消息曝光後，引起不少網友感到動容。

關鍵字：惡靈古堡卡普空

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