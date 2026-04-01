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《葬送的芙莉蓮》人氣投票大翻盤！黑馬逆襲奪冠　欣梅爾排第二

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》第二季可說是冬番最受矚目動畫，超高製作品質，搭配細膩又深刻的人生體悟讓作品大受好評。先前漫畫也公布第三屆角色人氣投票結果，本次投票總數高達 1270 萬 122 票刷新紀錄，而結果更是出乎許多粉絲意料之外。

本屆「蓋納烏」以 139 萬 6535 票奪下冠軍成為最大黑馬，動畫中蓋納烏與修塔爾克聯手在北部高原上演一場精采的戰鬥，值得一提的是，蓋納烏上屆甚至未進入前 30 名，此次一舉登頂引發熱議。排名第 2 是勇者「欣梅爾」獲得 132 萬 7500 票可惜未能完成三連霸；第 3 名則由「斷頭台的奧拉」以 102 萬 761 票拿下。緊接著第 4 名「芙莉蓮」83萬票、第 5 名「黃金鄉的馬哈特」81萬票、第 6 名「賽莉耶」70 萬票、第 7 名「修塔爾克」38 萬票、第 8 名「費倫」36 萬票、第 9 名為「襲擊魯芬地區的魔族」、第 10 名是「芙莉蓮開心購買的頭骨」。

有趣的是，官方一開始把修塔爾克 & 費倫兩人都打成了 36 萬 6486 同樣票數，讓粉絲們不僅驚呼，可愛小倆口竟然有這種巧合，後來證實只是誤會一場。緊接著昨日，官方又公布了「一人一票」版本，總投票數為 79 萬票，這個版本由「芙莉蓮」奪下冠軍，緊跟在後為「欣梅爾、修塔爾克、費倫、梅特戴、寶箱怪、葛納烏...」更多排名可以參考以下圖片。

關鍵字：葬送的芙莉蓮

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