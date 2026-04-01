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《赤血沙漠》二更再創27萬同上高峰　「縮減復活傳送」扭轉負評

記者黃冠瑋／綜合報導

由Pearl Abyss所打造《赤血沙漠》自上市時，就因為AI半人半馬、不支援Intel顯卡、操作手感太過複雜等，讓這款遊戲評價呈現兩極化。不過近日隨著官方更新內容，新增可召喚坐騎、大幅優化角色操作手感，以及縮短傳送與復活載入時間，讓遊戲於上週末再次突破27萬同時上線玩家人數高峰，一掃先前陰霾。

▼《赤血沙漠》二更再創27萬同上高峰。（圖／翻攝自X／@Photomode_Raro）

▲▼《赤血沙漠》二更再創27萬同上高峰。（圖／翻攝自X／@Photomode_Raro）

根據官方更新資訊，在1.01.00 版本更新中提到先前被玩家飽受詬病的無坐騎跑圖，此次官方將會加入5種可透過達成特定條件解鎖並召喚的全新坐騎，縮短了快速旅行和復活的加載時間，同時玩家個人倉庫也新增道具全部放入的快捷操作，在角色操作性調整上，長按奔跑鍵便可提升移動階段，一改先前連點繁瑣。

此外，遊戲畫質也迎來改善，PS5將新增「4K固定輸出」選項，瀑布等動態材質靜止的問題也經過調整，在更新後頭髮、毛皮、服裝明顯獲得了提升效果。由於先前玩家要求，官方都有納入考量，因此也讓這款遊戲評價從開局褒貶不一，到現在已來到 79.05％大多好評。而根據SteamDB顯示，遊戲在上周末29日同時上線人數更是飆升至27,6261人，一舉突破先前最高紀錄，成為目前Steam熱門排行榜前10之一。

此次更新也驗證了先前，Pearl Abyss執行長許鎮榮所表示，「我能理解玩家對劇情的失望之情，如果我們能做得更好就好了，因此製作團隊會在剩餘的時間裡努力彌補劇情的不足，但最終，我們還是把希望重點放在了加強遊戲玩法上，這才是我們最擅長的」。

關鍵字：赤血沙漠黑色沙漠

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