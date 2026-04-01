《寶可夢Pokopia》太夯百變怪卡牌價格狂飆！傑尼龜版漲174%

記者楊智仁／綜合報導

由任天堂與 Koei Tecmo 合作推出的建設模擬新作《Pokémon Pokopia》，上市首周即創下220萬套銷售佳績，不僅在玩家間掀起熱潮，也意外帶動寶可夢集換式卡牌（TCG）市場出現明顯波動，隨著玩家再次愛上經典變身寶可夢「百變怪」，相關卡牌價格在短時間內大幅飆升，部分卡種漲幅甚至高達174%，引發收藏市場關注。

▼《寶可夢Pokopia》太夯帶動卡牌市場。（圖／翻攝自Collectr ）

根據市場數據顯示，多款百變怪卡牌近期價格快速上漲。其中，2010年推出的「寶可夢 心金／魂銀」系列卡牌（編號17/102 Reverse Holo），一周內價格上漲49%，來到 12.95 美元的歷史新高。不過，漲幅最驚人的，則是「Delta Species」系列的百變怪（傑尼龜版本，編號040/113），該卡價格從89美元飆升至245美元，大幅上漲156美元，漲幅高達174%，成為本波行情最大贏家。

相比之下，同系列的其他版本表現較為分歧，小火龍版本百變怪價格僅小幅上漲0.7%至36.88美元，雖創歷史新高，但成長動能有限。妙蛙種子版本則呈現波動走勢，雖本周上漲約4.5%，但已從2026年3月11日創下的81.01美元高點回落，顯示市場熱度開始降溫。不過，若與2024年8月的18.16美元低點相比，整體漲幅仍相當驚人。