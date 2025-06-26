爆料曝下月Switch 2發表會揭眾多情報　《動物森友會》新作壓軸

記者楊智仁／綜合報導

作為 Nintendo Switch 2 的首發遊戲，《瑪利歐賽車世界》已經上市，《咚奇剛 蕉力全開》預計 7 月推出，《密特羅德究極4 穿越未知》則預定於 2025 年發售。除了這三款作品外，任天堂對於其他第一方遊戲的未來動向保持沉默。由於任天堂缺席 6 月初的 Summer Game Fest，不少粉絲預測他們將舉辦自己的發表會。

YouTuber Wood Hawker 以頻道 BeatEmUps 聞名，長期關注且爆料任天堂動向，他同時也是每周播出《Nontendo》主持人，節目中他透露了部分 Nintendo Direct 消息「下個月會有一場 Nintendo Direct」，《暗喻幻想：ReFantazio》、《死亡擱淺：導演剪輯版 S》以及《巫師3》都將登上 Switch 2。

「我不知道 Direct 會在《咚奇剛 蕉力全開》之前還是之後，但這場發表會的目的是讓大家重新認識下半年會發售的遊戲，其中也包含了《銀河戰士》的發售日期，而壓軸的『one more thing』我聽說是一張預告卡，會出現《動物森友會》的西施惠，並暗示新作將於 2026 年推出。」