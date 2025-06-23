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新VT「鯊魚子Saba」真面目即將揭曉　網狂嗨：居然是一條貓魚

記者黃冠瑋／綜合報導

先前一名新VT「Sameko Saba」（意指鯊魚子鯖）因被個人勢VTuber Senzawa突然追蹤引起網上不少轟動，後續又發布新短片其內容出現螃蟹以及魚鰭惹得網上不少猜測。而近日帳號驚喜宣布6月28日出道，同時角色真容隨即曝光，金髮雙馬尾貓耳魚尾造型再度引起網友興奮，並表示，「居然是一條貓魚，好可愛」。

▼鯊魚子saba真面目即將在6月28日揭曉。（圖／翻攝自Twitter／@samekosaba）

▲▼鯊魚子saba真面目即將在6月28日揭曉。（圖／翻攝自twitter／@samekosaba）

在先前釋出的預告中可以看到，在一處潔白沙灘上，一隻紅色螃蟹撿起一枚貝殼，興高采烈地遞給一位擁有魚尾、穿著白色裙子的金髮女子，而此次最新短片接續上部劇情，畫面開場以綁著雙馬尾，髮飾造型類似紅白救生圈的獸耳娘作為開頭，接下螃蟹遞來的貝殼後，她察看過後便丟入一旁的貝殼水桶中。畫面隨即跳到她來到一扇門前打開了門，對此粉絲期盼已久的部分真容映入觀眾眼簾，可以看到她綁著一對低雙馬尾、有著類似貓耳的造型、身穿裙裝，當然最引人注目的則是那引粉絲猜測的藍色魚尾巴，同時也確認了將在6月28日正式出道。

消息一出迅速在網上掀起熱議，對此許多網友感到興奮並表示，「天哪，難以置信，也太可愛了吧」、「歡迎回家小魚」、「毛毛茸茸的耳朵，讓人眼前一亮」、「居然是一條貓魚，好可愛」。

此外，關於短片的鋪陳安排就有網友認為Saba從沙灘返回再到推開一扇門，並回到房間後畫下句點，暗示著「回歸」的寓意，而此次留言除了關注Saba許久的鐵粉外，也吸引不少知名VTuber前來道賀，像是Nimi Nightmare、dooby、ironmouse、Shylily等。

關鍵字：VtuberSaba

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