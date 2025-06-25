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化敵為友！《咚奇剛蕉力全開》波琳加入解謎　三種型態重磅登場

記者黃冠瑋／綜合報導

《咚奇剛蕉力全開》隨著首支預告公開後，就在先前被玩家發現隱藏文字彩蛋，引發玩家熱烈關注。而近日官方再度釋出預告以及全新玩法細節，並確認《超級瑪利歐 奧德賽》中的波琳將作為主要夥伴，其中將可透過她的歌聲，讓咚奇剛轉換成蕉力全開、奔速斑馬以及展翅鴕鳥型態。

▼《咚奇剛蕉力全開》波琳成為金剛夥伴。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo 公式チャンネル）

▲▼《咚奇剛蕉力全開》波琳成為金剛夥伴。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo 公式チャンネル）

《咚奇剛蕉力全開》於四月在任天堂直面會上首度公開後，就引起玩家持續關注。隨著遊戲上市日期逐漸接近，任天堂近日再度舉辦《咚奇剛蕉力全開》Direct發表會，其中公開了最新17分鐘預告內容，從影片中可以看到除了主角咚奇剛外，還會加入在《超級瑪利歐 奧德賽》中出場的市長波琳，在雙人模式中幫助主角解謎完成奪回香蕉的任務。此外，玩家還可透過波琳歌聲，讓咚奇剛進行首度加入的「蕉力變身」，包括攻擊更提升的蕉力全開、快速奔跑與跨越水面的斑馬以及能展開翅膀在半空滑翔的鴕鳥等型態。

對此，如果有玩過《瑪利歐》和《咚奇剛》系列的玩家就會知道此次加入的波琳和咚奇剛在前幾代作品是敵人關係，多年來官方都是設定波琳一直被咚奇剛因某種原因遭到綁架，而作為她的男朋友瑪利歐則是要多次上演拯救戲碼。此次，官方撇除以往設定讓波琳與咚奇剛化敵為友，可說是讓玩家耳目一新，或許有玩家會好奇為何多年來的仇恨就能一筆勾消，但熟悉任天堂的理念就可知道，官方主打闔家歡遊玩，因此並不會在劇情的連貫過於著重。

另外值得一提的是，《咚奇剛蕉力全開》也將重新收錄來自《大金剛64》（ドンキーコング64）的經典歌曲《DK Rap》，讓老玩家重回當初的感動，遊戲預計將在2025年7月17日正式登陸Nintendo Switch 2。

關鍵字：任天堂咚奇剛

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