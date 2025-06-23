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《刺客教條暗影者》更新來襲　「噩夢」難度引網嗨：願接受挑戰

記者黃冠瑋／綜合報導
由Ubisoft所開發的潛行動作遊戲《刺客教條：暗影者》上市後深受玩家熱烈反響，遊戲先前也迎來與《黎明死線》合作讓遊戲玩法更升級。如今官方再度宣布將更新1.0.6版，引入全新「噩夢」難度、新的任務線以及角色魯菲諾回歸，並預計6月25日登場。消息一出後引起許多玩家興奮表示，「願接受全新挑戰」。

▼《刺客教條：暗影者》引進全新噩夢難度。（圖／翻攝自twitter／@assassinscreed）

▲▼《刺客教條：暗影者》引進全新噩夢難度。（圖／翻攝自twitter／@assassinscreed）

作為一款Ubisoft主推強烈大作《刺客教條：暗影者》雖說上市首日銷售量就突破100萬，並且達到Steam暢銷排行榜第二名，不過遊戲上市前可說是經歷了不少爭議，像是遊戲歷史性以及神社破壞在先前都引起網上不少轟動。

對此經過官方努力，如今玩家給予遊戲評價從激進批評轉變成期待，其實會有如此轉變是因為育碧持續發布新內容和調整遊戲，從而保持玩家的參與度，例如五月初《刺客教條：暗影者》新增了「the Thrown to the Dogs」任務，以及後續與《黎明死線》的特別連動活動，改善遊戲玩法，讓跑酷動作更流暢，也使得成功留住部分玩家持續遊玩遊戲。

如今官方再度宣布將推出1.0.6版，除了引入全新的「噩夢」難度、新的任務線外，其中最令人驚訝的是名為魯菲諾的角色回歸，從官方透露的細節可以知道魯菲諾最初是為了一個簡短的宣傳活動而設計的，當時在宣傳活動中他身穿葡萄牙風格的服裝，如今官方決定正式加入到遊戲，讓玩家感到非常興奮並都迫不及待想挑戰全新的「噩夢」難度，此次更新也預計將在6月25日正式登場。

另外，有爆料指出《刺客教條：暗影者》首個DLC「淡路之爪」可能會在9月或10月提前發布，而內容則是將會添加淡路島區域、新敵人以及彌助和奈緒江的新技能。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

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