《魔物獵人》大狩獵展登台日期公開　限定「仿黑龍麟」套組開賣

記者蘇晟彥／綜合報導

在先前引起熱烈話題，即將移師台灣的《Monster Hunter 20 周年-大狩獵展》，由代理、發行商傑仕登宣布，將在 7 月18 日正式於信義A9開展，將從 27日開放售票，將可以加購限定3000份的贈品「大狩獵展限定明信片套組 黒龍 ver.」，展期將一路辦到 9 月 14日，包含黑龍來襲、歷代魔物圖鑑都將參戰，讓所有獵人可以一飽眼福。

《Monster Hunter 20周年-大狩獵展》在日本東京、大阪舉辦後，將首次移師海外，預計於台灣舉辦。展覽內容豐富，將提供多項可體驗《Monster Hunter》世界觀的內容，匯集了《魔物獵人》系列自 2004 年 3 月問世以來，歷代系列遊戲與衍生作品的內容。設置「周年記念劇院」、「武器立體投影秀」、「防具互動展區」、「魔物獵人 歷史區域」、「魔物圖鑑 AR（擴增實境）體驗」以及「黑龍來襲」6 大展區。

對此，傑仕登 19日公開售票資訊，將從 27日中午正式開賣，其中在日本登場後就引起高度搶購的「大狩獵展限定特別明信片套組 黒龍 ver.」也將在 7 月 4日中午 12 點正式開賣，能以1,300元的價格加購，內含超過 30 款以上明信片，外盒設計仿照黑龍的厚重鱗片質感，限量發售 3,000 份，加購方式將採用實名制，於會場進行兌換。

詳細購票方式請洽 官方網站 。

▼「大狩獵展限定特別明信片套組 黒龍 ver.」 。（圖／傑仕登提供）

