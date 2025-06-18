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日本任天堂實施Switch2保固措施　只為打擊「黃牛轉賣」手法

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲新機問世連帶就會衍生黃牛哄抬物價等問題，而隨著Switch2於各地上市也將面臨此種處境，對此任天堂就在先前宣布聯手三大拍賣網合作，防止Switch 2等相關商品不當上架。而近日又有用戶發現任天堂還做了二次打擊黃牛措施，購買最新主機不附實體保卡，如果需要維修，必須提供原本購買憑證方可維修。

▼任天堂Switch2不附實體保固卡，只為二次打擊黃牛轉賣。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Switch 2的上市對於玩家而言可說是今年最大話題，從預購時就能感受到人氣居高不下，對此高人氣的同時也會衍生黃牛泛濫等問題，對此任天堂先前就宣布與三大二手拍賣平台合作，針對在「Mercari」、LINE Yahoo旗下的「Yahoo！拍賣、Yahoo！市場」，以及樂天集團的「Rakuma」等服務中，違反使用條款的不當上架行為，三方將進行主動下架處理。

除此之外，近日又有玩家發現任天堂還做了二次防止措施，一般來說家用電器或電子產品都會附上實體保固卡，但此次Switch 2並沒有附上此卡，對此玩家就好奇於是前往官網就驚訝發現，原來官方為了打擊黃牛，此次購買的Switch 2如果後續需要維修，必須提供當初購買的憑證，才能在任天堂日本官方維修服務處申請保固維修。這也意味著，如果在日本購買二手Switch 2的玩家，主機出現問題時他們可能無法享受官方的免費維修服務。

值得一提的是，在日本以外的地區，如果不是原本購買Switch 2的玩家也可能沒辦法享受保固維修，像是在歐盟，Switch 2的保固期為購買後24個月，但「如果產品已轉售、出租或用於商業用途，則此保固不涵蓋該產品」、任天堂英國維修服務條款規定如果您無法隨寄給我們的產品提供購買憑證，則該產品將被視為不在任天堂保固範圍內。至於目前台灣Switch 2則是要等7月10日（四）才會上市。另外，此項措施也並非只出現在任天堂，索尼也有要求主機維修時提供有效購買憑證才能享有保固。

關鍵字：任天堂Switch 2

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