ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《往日不再》工作室遭爆裁員　索尼證實：重心轉往下個目標

記者黃冠瑋／綜合報導

由SIE發行，Bend Studio研發的PS4獨佔作品《往日不再》於上市時可說是吸引不少玩家遊玩，正當粉絲期待遊戲續作推出時，Bend Studio近日卻傳出將裁撤30%員工，對此母公司索尼也證實，該公司一直在開發的即時服務遊戲已遭取消，工作室將轉向下一個目標計畫，讓《往日不再》續作變得更加撲朔迷離。

▼《往日不再》工作室Bend Studio遭裁員。（圖／翻攝自Twitter／@BendStudio）

▲▼《往日不再》工作室BendStudio遭裁員。（圖／翻攝自Twitter／@BendStudio）

根據外媒報導，《往日不再》開發工作室Bend Studio將要進行30%（40人）裁員，對此工作室也證實此事並在社群寫下，「今早工作室結束了一項即時服務遊戲的開發。我們經過深思熟慮下，決定不再推進該項目，作為此次轉型的一部分，工作室也將進行裁員。這一決定並非輕率之舉，我們非常感謝他們的付出成就了現在的我們。這是一個艱難的時刻，但我們會繼續前行，以創造力、熱情、創新打造Bend Studio的未來與後續作品」。

對此索尼也證實，「該團隊將會重心轉向下一個項目，做出戰略調整，以便更好地定位工作室，實現長久成功」。另外，這也不是索尼旗下工作室進行第一次裁員，早在2022年索尼就收購《天命2》開發商Bungie後，就宣布將重點開發線上即時服務遊戲，在此期間就取消多款遊戲開發，從Bungie最初公告就可看到，原計劃在2025年推出12款線上服務遊戲，但到2023年他們將這一目標縮減至6款，並在後續進行大量裁員，也連帶影響該工作室續作開發。

如今Bend Studio也將步上其他工作室後塵，雖說官方2月時有在 PS5 平台上推出《往日不再 Remastered》重製版，但隨著人力縮減，對於那些期待《往日不再》續作的粉絲而言恐怕再難以見到續作的上市。

Sony's Bend studio, which canceled a live-service game earlier this year, is laying off 30% of staff today (around 40 people), Bloomberg News has learned. The studio has been spinning up a new project following the cancellation.

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025年6月11日 凌晨2:12

關鍵字：往日不再SIE裁員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

推薦閱讀

《往日不再》工作室遭爆裁員　索尼證實：重心轉往下個目標

連載8年《出租女友》最新話劇情急轉網傻眼　灌留言：還要多久

重大變革版《虹彩六號：圍攻行動X》推出　付費解鎖更多幹員！

《滿貫大亨》X《大富翁10》聯名開打！召喚童年記憶再掀致富旋風

日漫畫太熱門盜版爆炸性上升...外媒曝美國82億流量居第一

《沉默之丘f》女演員談「雛子」秘辛　淚喊：快精神崩潰

「原神、天命2」受影響...美遊戲演員罷工近一年有望重啟談判

史上最快！Switch 2上市四天賣破350萬台...遠超初代首月紀錄

MSI 618年中購物戰超激省優惠開跑！3款明星筆電報你知　頂規效能到小資商務筆電全都有

童年回歸《數碼寶貝 時空異客》將推出　回合戰鬥培育數碼寶貝

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

84歲新人奪日漫畫最大獎

《數碼寶貝物語 時空異客》將推出

《邊緣禁地》使用者條款更新遭狂灌負評

Switch 2上市四天全球賣破350萬台

《瑪利歐賽車世界》乳牛再掀熱議

《柯南 獨眼的殘像》快閃店巡迴台灣

Xbox執行長透露2026計畫

《楓之谷Artale》晚間又大斷線

《出租女友》最新話劇情急轉網傻眼

這款Switch 2新作品外媒評價僅55分

最新新聞

《往日不再》工作室遭爆裁員

《出租女友》最新話劇情急轉網傻眼

《虹彩六號：圍攻行動X》推出

《滿貫大亨》X《大富翁10》聯名開打！

日漫畫太熱門盜版爆炸性成長

《沉默之丘f》女演員談雛子秘辛

美遊戲演員罷工近一年有望重啟談判

Switch 2上市四天全球賣破350萬台

MSI618年中購物戰超激省優惠開跑

《數碼寶貝物語 時空異客》將推出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366