《往日不再》工作室遭爆裁員　索尼證實：重心轉往下個目標

記者黃冠瑋/綜合報導

由SIE發行,Bend Studio研發的PS4獨佔作品《往日不再》於上市時可說是吸引不少玩家遊玩,正當粉絲期待遊戲續作推出時,Bend Studio近日卻傳出將裁撤30%員工,對此母公司索尼也證實,該公司一直在開發的即時服務遊戲已遭取消,工作室將轉向下一個目標計畫,讓《往日不再》續作變得更加撲朔迷離。

▼《往日不再》工作室Bend Studio遭裁員。(圖/翻攝自Twitter/@BendStudio)

根據外媒報導,《往日不再》開發工作室Bend Studio將要進行30%(40人)裁員,對此工作室也證實此事並在社群寫下,「今早工作室結束了一項即時服務遊戲的開發。我們經過深思熟慮下,決定不再推進該項目,作為此次轉型的一部分,工作室也將進行裁員。這一決定並非輕率之舉,我們非常感謝他們的付出成就了現在的我們。這是一個艱難的時刻,但我們會繼續前行,以創造力、熱情、創新打造Bend Studio的未來與後續作品」。

對此索尼也證實,「該團隊將會重心轉向下一個項目,做出戰略調整,以便更好地定位工作室,實現長久成功」。另外,這也不是索尼旗下工作室進行第一次裁員,早在2022年索尼就收購《天命2》開發商Bungie後,就宣布將重點開發線上即時服務遊戲,在此期間就取消多款遊戲開發,從Bungie最初公告就可看到,原計劃在2025年推出12款線上服務遊戲,但到2023年他們將這一目標縮減至6款,並在後續進行大量裁員,也連帶影響該工作室續作開發。

如今Bend Studio也將步上其他工作室後塵,雖說官方2月時有在 PS5 平台上推出《往日不再 Remastered》重製版,但隨著人力縮減,對於那些期待《往日不再》續作的粉絲而言恐怕再難以見到續作的上市。

