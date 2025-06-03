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免費仔快看！《Hellslave》官方慶續作公開　開放限時免費領

記者黃冠瑋／綜合報導

由Ars Goetia所開發的黑暗奇幻冒險RPG《Hellslave》於2022年推出，由於遊戲主打地下城探索玩法與回合制戰鬥系統相當受玩家好評。如今官方宣布續作《Hellslave II：Judgment of the Archon》將在2026年登場，與此同時為了慶祝此等好消息，官方限時開放玩家免費領取1代遊戲，期限至6月17日為止。

▼《Hellslave》限時開放免費領。（圖／翻攝自《Hellslave》Steam）

▲▼《Hellslave》限時開放免費領。（圖／翻攝自《Hellslave》Steam）

《Hellslave》是一款黑暗奇幻冒險RPG遊戲，故事講述世界末日將至，人類處於滅絕的邊緣，玩家必須選擇與惡魔簽訂契約，並信奉六個惡魔中的其中一位，以避免人類徹底滅亡落入無盡黑暗之中，以此利用新取得的惡魔力量來對抗入侵者。

遊戲於2022年推出就廣受玩家熱烈好評，對此要歸功於官方主打地下城探索玩法與回合制戰鬥系統，雖說是回合制玩法，但遊戲節奏並不緩慢，在遊戲後期玩家可以讓大量技能與武器同時使用。不過戰鬥方面可能是一對一，但也有可能同時對上多名敵人，雖說玩家選擇的惡魔之力將會影響玩家遊玩體驗，但也由於關卡魔王不斷變化，因此也讓玩家可以組合出不同技能來面對不同敵人。

如今官方宣布續作《Hellslave II：Judgment of the Archon》將在2026年推出，對此為了慶祝此等好消息，官方開放1代直接免費領取（原價新台幣592元），並預計活動只到6月17日凌晨一點。

►免費領取頁面

關鍵字：Hellslave免費仔

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