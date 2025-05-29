《刺客教條 暗影者》x《黎明死線》合作公開　跑酷玩法更升級

記者黃冠瑋／綜合報導

由Ubisoft所開發的潛行動作角色扮演遊戲《刺客教條：暗影者》上市後深受玩家熱烈反響，如今遊戲迎來1.0.5更新，其中將會和Behaviour Interactive旗下鬼抓人遊戲《黎明死線》（Dead by Daylight）展開合作任務，此外遊戲的跑酷玩法重新升級，將新增垂直跳躍功能，玩家無須再沿著牆壁奔跑。

▼《刺客教條：暗影者》將與《黎明死線》合作推出任務。（圖／Ubisoft提供）

根據官方公告資訊，《刺客教條：暗影者》將新增一項關於《黎明殺機》的免費任務，而此次聯動將調查無故失蹤的人民。官方也指出，玩家需要如同《黎明死線》的玩法，一邊閃躲鬼武士的追擊（無法攻擊的鬼），一邊解開散落於地圖的四個圖騰才能完成任務，最終將與鬼武者展開一場生死搏鬥，擊敗後將獲得免費的飾品和通關獎勵，此外《黎明死線》的化妝品道具也將在遊戲商店中販售。

此外，官方還替本作主角Naoe新增小飾品，而Yasuke 則是被稱為「勝利之手」護身符，官方也說明這兩項飾品是受 Balatro啟發，而配戴這些飾品將有機會觸發隨機的痛苦效果，但官方也指出並不是免費贈送，需要玩家同協力找出關於這兩件飾品的線索。

另外，本次遊戲的跑酷玩法將迎來一波升級，新增了全新的垂直跳躍功能，讓玩家可以跳到附近的壁架或遮陽篷，而不用再沿著牆壁奔跑。除此之外其他新增功能包括可以選擇在跑酷上行或下行時不再脫離衝刺，以及增加向後和側面彈跳的距離以及高度，使主角Naoe更容易保持在屋頂上。