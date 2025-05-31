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日本國交省也會玩！用《我的世界》製東京「G-Cans」宣導防災

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟旗下Mojang Studios《我的世界》自推出後一直是相當熱門的遊戲，也由於遊戲主打的創造性也時常會被拿來運用在宣傳上，像是烏克蘭就為振興觀光重現當地鹽礦小鎮圖。而此次再度被日本國土交通省拿來運用，為了宣導國內孩子防災意識，利用《我的世界》重現東京地下排水渠（簡稱 G-Cans）。

▼日本國交省用《我的世界》製排水地圖，宣導孩子防災意識。（圖／翻攝自日本國土交通省）

▲▼日本國交省利用《我的世界》自製排水地圖，宣導孩子防災意識。（圖／翻攝自日本國土交通省）

根據外媒報導，日本國土交通省於日前的利用《Minecraft》發布了世界上最大的地下防洪設施圖，目的是為了宣導國內孩子應具備防災意識，從公告中也提到此地圖不僅可以免費下載，還可以讓孩子舒適地在家中探索東京地區鮮為人知的標誌性地點。而地圖中首都圈外圍地下排水渠（簡稱G-Cans）是現實生活中真實存在的防災設施，此設施最著名的就是它的「壓力調節水箱」，空間包含了59根巨大柱子的聳立洞穴。

此外，地點因為看起來很像一個真正史詩般、值得與Boss戰鬥的場景，因此在日本也有「地下寺廟」（chika shinden）的稱號。外觀也由於相當壯觀，所以它也時常被拿來作為音樂錄影帶、日本電視劇（例如：假面騎士）和電影的拍攝地點。

另外值得一提的是，在現實生活中G-Cans的混凝土隧道是位於東京都埼玉縣地下附近，隧道全長超過6公里，因此在日本雨季（六月）和颱風季節（大約在九月），它的五個豎井就會將容易暴漲的河流匯集，然後將其排入更大的江戶川和東京灣，以此解決河水暴漲問題。

關鍵字：Minecraft防災

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