《P的謊言：序曲》實機內容曝光　「怪異動物園」將壟罩今夏

記者黃冠瑋／綜合報導

由Round 8 Studio開發的類魂系動作遊戲《P的謊言》可堪稱是類魂遊戲中經典神作，而官方也在先前宣布將在今年夏季推出DLC追加內容，如今再度釋出關於此次新增的實機畫面，其中包括「怪異動物園」關卡，以及新Boss Rush模式預覽，難度選擇也將作出調整，新手玩家不再因難度太難而放棄遊戲。

▼《P的謊言：序曲》實機內容曝光。（圖／翻攝自《P的謊言：序曲》Steam）

隨著《P的謊言：序曲》上市日期逐漸逼近，ROUND8於日前也釋出了《P的謊言》最新實機展示影片，而此次內容將包含一個名為「Krat Zoo」的關卡，在這個關卡中，玩家將與一些令人毛骨悚然的動物戰鬥。此外，關卡的設計非常注重細節，為每種動物創建了不同的部分、區域和環境，因此當玩家在遊戲中參觀這個動物園時，會發現許多動物發生了變異，從影片中可以看到類似狒狒／大猩猩的動物，它們的背上不僅長著觸手以及尖刺，並且全身都有火焰纏繞。此外，還有犀牛、袋鼠、長頸鹿、狗等不同怪物型態，每種都有獨特的攻擊方式提供玩家挑戰。

另外，本次官方還新增了Boss Rush模式，雖說目前還沒有相關畫面展出，但從官方文字描述中可以看到該模式可以透過兩種不同的方式進行遊戲。其中第一個選項可讓玩家選擇一個特定的Boss進行戰鬥，並且共有五個難度等級劃分。只有在前三個等級預設解鎖後，第四個和第五個等級難度才能遊玩。 另一種難度模式則是更像是一種挑戰玩家極限，玩家在選擇Boss後，將在有限的生命值下迎戰Boss。

除此之外，本傳也將隨著DLC更新，將會有難度可供選擇，對於那些魂系沒有這麼上手的新手玩家而言可說是友善改動，DLC預計將在今夏推出，敬請期待官方後續消息。