Garena Game Jam吸80組參賽者拚創意　首獎「惡搞職場」全員激讚

記者蘇晟彥/綜合報導

由 Garena Taiwan 主辦的 2025 Garena Game Jam 18 日圓滿落幕,吸引將近80 名來自獨立遊戲工作室、數位互動工作室、臺灣與國際知名院校的遊戲開發者參與,以「Superhero」為主題,於三天內產出 19 款原創遊戲。經所有開發者共同票選後,遊戲作品「Call of Sorry 道歉了!我的英雄」獲得第一名,並以詼諧有趣的創意與設計,同時拿下「腦洞大開獎」、「搞事大師獎」與「開懷大笑獎」,成為最大贏家。



「Call of Sorry 道歉了!我的英雄」腦洞大開翻轉創意成最大贏家

Game Jam 是一種限時遊戲開發活動,參與者在數天內依據指定主題,製作出可玩的遊戲原型,並在活動中獲得想法激盪的寶貴經驗。本屆 2025 Garena Game Jam 以「Superhero」為主題,舉辦為期三天的活動,依序進行主題揭曉、遊戲開發、概念分享、作品發表與開發者試玩互評。

活動吸引將近 80 名開發者參加,其中包含來自遊戲業界、獨立遊戲工作室業界高手,以及卡內基美隆大學、倫敦金匠學院、清華大學、成功大學、政治大學、臺灣科技大學、臺北科技大學、龍華科技大學、臺灣藝術大學、臺北市立大學、臺北教育大學、中原大學、台中教育大學、世新大學、南台科技大學、實踐大學與玄奘大學等國內外對遊戲懷抱熱忱的學生。在為期三天活動中,參與者透過跨域合作與快速實驗,共同交流激盪創意,展現臺灣遊戲創作社群的潛力與多元風貌。



活動吸引將近 80 名開發者參加,包含遊戲業界、獨立遊戲工作室業界高手與國內外學生

近80 名開發者,自從不同角度出發,透過遊戲呈現出對「Superhero」的多元詮釋與創意,並創作出19 款各有巧思的遊戲作品。同時,Garena Taiwan 也頒發多項獎項,表揚開發者的創意與技術,除了競賽類前三名,也新增趣味獎項如「腦洞大開獎」、「搞事大師獎」與「開懷大笑獎」。評分採用開發者互評機制,讓不同團隊之間相互遊玩、肯定彼此的作品。評分標準包含玩法樂趣 (50%)、主題契合度 ( 30%)以及美術設計 ( 20%)。每一組都展現出色實力,比分非常接近,展現團隊高度競爭力。

根據評分結果,最終由以下隊伍獲得了本屆前三名與趣味獎項和獎金:

.《Call of Sorry 道歉了!我的英雄》榮獲第一名,作品以詼諧有趣的設計,讓玩家化身「對不起特派員」,對暴怒中的上司使出「Say Sorry」攻擊,拯救辦公室職場和平。以令人耳目一新的創意詮釋「Superhero」的主題,並展現極高完成度與契合度。

.《Escape From Monsters》榮獲第二名,玩家化身上班族,在不被同事發現的情況下,撿拾 Doritos、Airwaves 與 Red Bull 發揮超能力以擊敗壞人。本作有著亮眼的美術表現,有趣的玩法設計,並詮釋了「Superhero」的另一面。

.《Hero Needs Help》榮獲第三名,該遊戲是一款使用手把遊玩的雙人合作遊戲,強調「Superhero」強大的同時,也需要夥伴的支持。遊戲在玩法樂趣與美術設計上獲得高度肯定。

此外,《Call of Sorry 道歉了!我的英雄》一舉奪得三項趣味獎,遊戲設計展現高度創意,將「Say Sorry」作為玩家的超能力,獲得「腦洞大開獎」;操作上有挑戰性,卻讓人想持續遊玩,獲得「搞事大師獎」;最後,作品融合職場設計,惡搞之餘也讓全場開發者忍不住發笑,獲得「開懷大笑獎」。

▼《Call of Sorry 道歉了!我的英雄》獲得三項大獎。





Garena Game Jam 自 2023 年起於新加坡、印尼、臺灣等地舉辦,致力於打造一個結合創意開發與產業接軌的平台。今年為臺灣第二年舉辦,延續創意發想與交流互動的主旨,針對有在地潛力的遊戲與人才提供更多激盪創意、交流學習的機會,展現臺灣遊戲開發社群的創造力與多樣性,未來 Garena 也希望持續推動在地創意動能,並創造接軌國際舞台的機會。