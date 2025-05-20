《巫師3：狂獵》迎來10週年紀念　官方慶祝下殺1折優惠

記者黃冠瑋／綜合報導

由CD Projekt Red（CDPR）所開發的角色扮演遊戲《巫師3：狂獵》於2015年5月推出後就深受玩家好評，並且一舉拿下多項電玩媒體大獎，還在同年擊敗《Fallout4》得到「2015最佳遊戲大獎」。近日遊戲迎來10週年紀念，對此官方為了慶祝除了釋出感謝影片，還在各平台祭出多項折扣，其中Steam上更開出1折優惠。

▼《巫師3：狂獵》慶祝10週年，開出1折優惠。（圖／翻攝自《巫師3：狂獵》Steam）

熟悉《巫師3：狂獵》的玩家就會知道遊戲內容改編自波蘭作家安傑．薩普科夫斯基的奇幻小說《獵魔士》，是同系列在2011年上市的《巫師2：王國刺客》續作，同時也是《巫師》系列的第三部本傳作品。玩家將在《巫師》遼闊的開放世界中化身狩魔獵人「利維亞的傑洛特」，在商業都市、海盜島嶼、險惡的山林小徑和與世隔絕的洞窟進行搜索，尋覓預言之子的下落，《巫師3：狂獵》上市可說是捲起了一陣巫師熱潮，並在同年斬獲無數大獎。

時至今日《巫師3：狂獵》已迎來10週年紀念，對此官方同步釋出紀念影片，從影片中可以看到「傑洛特」不顧一切代價，只為拯救女兒「希里」，並講述《巫師》三代系列的冒險旅程，官方也在最後感謝玩家一路的支持，讓《巫師3：狂獵》成為不可多得的成功作品。

另外，官方也為了慶祝遊戲10週年，在各大平台上祭出許多優惠，其中Xbox平台只要新台幣84元，而Steam上普通包則是下殺一折優惠只要86元，而有包含「血與酒」和「石之心」資料片的完整版，在Steam則是209元，預計 Steam 優惠活動延續到5月26日為止。