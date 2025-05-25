ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

疫情啟發小島秀夫談後世規劃　已將「點子裝滿USB」作為遺囑

記者黃冠瑋／綜合報導

小島秀夫是遊戲公司小島工作室總監暨創辦人，同時他也憑藉著《潛龍諜影》、《死亡擱淺》等多部人氣作品獲得許多玩家喜愛。他也在日前接受《Edge》雜誌訪問，其中提到過去因疫情生重病而產生對餘生不同想法，並且已經將一個USB裡寫滿他尚未實現的遊戲靈感，未來就算他過世也有人能延續他的理念開發。

▼小島秀夫已將裝滿他靈感的USB作為遺囑。（圖／翻攝自twitter／@IGNJapan）

▲▼小島秀夫已將裝滿他靈感的USB作為遺囑。（圖／翻攝自twitter／@IGNJapan）

在近日《Edge》雜誌中談到，小島秀夫回顧了他先前的時光，其中提到60歲對他來說是一個人生轉折點，當時的他生了一場重病，並且還做了眼部手術，與死亡只有一線之隔，但在這之前，他並不覺得自己已經老了，他以為只要還活著，就能一直創作下去，直到疫情期間許多認識的親朋好友相繼過世再加上自己本身的重病，才讓他對於生命以及「餘生」有了不一樣的看法。

在他順利康復過後，同時也詢問自己還有多少年可以製作遊戲或電影，於是他也為自己餘生制定了一項規劃，表示在他過世之後，小島工作室會成為一間停止創新、只專注在現存IP的開發商，因此他已將自己還未運用的所有靈感全都裝到一個USB當中並交給自己的助理，以確保他離開小島工作室，或是離開人世的時候能讓工作室其他人延續他的理念繼續開發遊戲。

除此之外，小島秀夫也透露了三種還未使用的遊戲概念，是以時間流逝作為主要機制。第一種是人生遊戲，角色會從出生還是嬰兒時期，隨著時間推移逐漸長大成人，而第二種是需要時間才能成熟的東西，像是葡萄酒或起司需要經過發酵才能熟成，最後第三種則是一種遺忘遊戲，在這個概念中，玩家如果長時間不玩遊戲，主角就會逐漸忘記重要的訊息和能力。舉例來說，如果不每天玩遊戲，主角就會逐漸忘記如何射擊或是不知工作為何。

關鍵字：死亡擱淺小島秀夫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【追撞驚魂】台中男撞飛外送員又搜出K他命

推薦閱讀

《進擊的巨人》音樂會登小巨蛋　神作曲家澤野弘之監製震撼心臟

《闇影詩章：凌越世界》超進化揭新亮點　製作人：展望後續20年

疫情啟發小島秀夫談後世規劃　已將「點子裝滿USB」作為遺囑

霸權《Re:從零開始的異世界生活》第四季明年播　邁賢者塔神篇章

《房產達人2》追加「Co-op DLC」　用92種物件成為裝修大師

《毀滅戰士 黑暗時代》發現奇怪槍械　玩家猜測類似「鏈砲」武器

《GTA6》粉絲飢渴難耐自製地圖　整合超過100個預告景點

《劍星》續作消息曝光　開發商公布日程接在《妮姬》更新後

《柏德之門3》模型因太醜遭退貨　網笑翻：畢卡索作畫

台灣獨立遊戲喊冤轉頭告開發商　雙方激戰網友吃瓜：比劇情更讚

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

霸權《Re0》第四季明年播

《魔物獵人荒野》遊玩人數急速下滑

《寶可夢朱／紫》公開Switch 2畫面

《柏德之門3》模型因太醜遭退貨

疫情啟發小島秀夫談後世規劃

快訊／台獨立遊戲被狂轟再發聲明

《幻獸帕魯》 X《泰拉瑞亞》推出

「寶可夢中心福岡」翻新登場

《闇影詩章：凌越世界》超進化揭全新亮點

五條悟聲優再抽Switch 2

最新新聞

《進擊的巨人》音樂會登小巨蛋

《闇影詩章：凌越世界》超進化揭全新亮點

疫情啟發小島秀夫談後世規劃

霸權《Re0》第四季明年播

《房產達人2》追加Co-op DLC

《毀滅戰士黑暗時代》發現奇怪槍械

《GTA6》粉絲飢渴難耐自製地圖

《劍星》續作消息曝光！

《柏德之門3》模型因太醜遭退貨

台灣獨立遊戲喊冤轉頭告開發商

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366