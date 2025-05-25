疫情啟發小島秀夫談後世規劃　已將「點子裝滿USB」作為遺囑

記者黃冠瑋／綜合報導

小島秀夫是遊戲公司小島工作室總監暨創辦人，同時他也憑藉著《潛龍諜影》、《死亡擱淺》等多部人氣作品獲得許多玩家喜愛。他也在日前接受《Edge》雜誌訪問，其中提到過去因疫情生重病而產生對餘生不同想法，並且已經將一個USB裡寫滿他尚未實現的遊戲靈感，未來就算他過世也有人能延續他的理念開發。

▼小島秀夫已將裝滿他靈感的USB作為遺囑。（圖／翻攝自twitter／@IGNJapan）

在近日《Edge》雜誌中談到，小島秀夫回顧了他先前的時光，其中提到60歲對他來說是一個人生轉折點，當時的他生了一場重病，並且還做了眼部手術，與死亡只有一線之隔，但在這之前，他並不覺得自己已經老了，他以為只要還活著，就能一直創作下去，直到疫情期間許多認識的親朋好友相繼過世再加上自己本身的重病，才讓他對於生命以及「餘生」有了不一樣的看法。

在他順利康復過後，同時也詢問自己還有多少年可以製作遊戲或電影，於是他也為自己餘生制定了一項規劃，表示在他過世之後，小島工作室會成為一間停止創新、只專注在現存IP的開發商，因此他已將自己還未運用的所有靈感全都裝到一個USB當中並交給自己的助理，以確保他離開小島工作室，或是離開人世的時候能讓工作室其他人延續他的理念繼續開發遊戲。

除此之外，小島秀夫也透露了三種還未使用的遊戲概念，是以時間流逝作為主要機制。第一種是人生遊戲，角色會從出生還是嬰兒時期，隨著時間推移逐漸長大成人，而第二種是需要時間才能成熟的東西，像是葡萄酒或起司需要經過發酵才能熟成，最後第三種則是一種遺忘遊戲，在這個概念中，玩家如果長時間不玩遊戲，主角就會逐漸忘記重要的訊息和能力。舉例來說，如果不每天玩遊戲，主角就會逐漸忘記如何射擊或是不知工作為何。