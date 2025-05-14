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微軟宣布裁員6840人遊戲部也遭殃　發言人稱「必要組織變革」

記者黃冠瑋／綜合報導

每年遊戲開發公司都會因政策規劃面臨要裁員的問題，像是日前遊戲大廠EA就宣布裁撤400名遊戲員工。如今微軟也在14日宣布將裁減3%員工預計有6840人受到影響，而本次裁員會涉及所有團隊、所有地點、所有級別員工，其中也包括遊戲相關職位，對此微軟發言人表示，「必要組織變革，以利公司取得最佳成功」。

▼微軟14日宣布將裁撤3%員工。（圖／翻攝自Xbox Support）

▲▼微軟14日宣布將裁撤3%員工。（圖／翻攝自Xbox Support）

根據CNBC報導，微軟於14日宣布將裁減公司3%的員工，從過去統計資料顯示，截至去年6月底微軟員工總人數來到228,000名，因此本次3%裁員預估有6840人將要面臨失業困境。對此微軟發言人表示，「此次實施是必要的組織變革，以使公司在充滿變化的市場中佔據最佳優勢 」。

然而從過去微軟公布的財報中顯示，微軟在4月營收700億美元（大約新台幣2.1兆），扣除支出後淨收入來到258億美元（大約新台幣7820億），對於外界而言不太懂明明營收是正向成長，為何還要大規模裁員。對此發言人則表示，此次裁員跟公司業績成效並無關係，僅是組織作出的必要規劃。

此外，距離上次大規模裁員要回到2023年，當時裁撤了4.5%大約有1萬名員工受影響，而在遊戲方面Xbox和 Bethesda也都跟著遭殃。後續也在2024年因收購動視暴雪而裁撤1900人，就目前為止尚無法得知本次裁員的重災區，還有待官方公布後續消息。

關鍵字：微軟裁員

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