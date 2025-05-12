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《任天堂明星大亂鬥》二創圖疑指AI　作者用「超大中指」反擊

記者黃冠瑋／綜合報導

AI能否運用在創作上一直以來都是爭議，甚至隨技術進步很難看出有使用AI，因此引發網友發起各種獵巫行動。然而日前就有一名3D藝術家Adverse因發表《任天堂明星大亂鬥》同人二創圖慘遭質疑使用AI，對此他則是沒有說明但僅上傳一張他製作的「瑪利歐超大中指」嘲諷這名網友，因而被其他網友稱讚漂亮反擊。

▼《任天堂明星大亂鬥》同人二創圖慘遭質疑使用AI。（圖／翻攝自YouTube／@NintendoAmerica）

▲▼《任天堂明星大亂鬥》同人二創圖慘遭質疑使用AI。（圖／翻攝自YouTube／Super Smash Bros.）

事件起因是，一名擅長使用Blender的3D藝術家Adverse日前被粉絲敲碗想要他製作的桌布圖，於是他製作了兩種比例的《任天堂明星大亂鬥》二創桌布圖提供粉絲使用。然而卻引來酸民嘲諷表示，「這個人只是把他的簽名放在圖片底下，就好像他是藝術家一樣，但他做的根本就只是用Photoshop裡的AI功能而已」。

對此，Adverse則沒有做過多回應而是直接貼出他使用Blender的工作草圖，並且還把《任天堂明星大亂鬥》二創桌布圖中的瑪利歐改成超大的中指，以此來反擊這名網友的質疑，此等行為迅速在網上爆紅，並且讓許多網友認為這張圖就是對那些酸民做出最好的反擊，後續粉絲也敲碗作者把這張反擊草圖製作出來，於是他把圖片上色其他角色的中指也一併改成非常巨大。

另外，任天堂也在日前釋出的《瑪利歐賽車世界》遊玩影片也慘遭網友質疑似乎使用AI生成圖像，對此官方發言人則強調，「《瑪利歐賽車世界》的開發過程中並沒有使用人工智慧生成的圖像」。

關鍵字：任天堂明星大亂鬥

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