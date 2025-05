《任天堂明星大亂鬥》二創圖疑指AI　作者用「超大中指」反擊

記者黃冠瑋/綜合報導

AI能否運用在創作上一直以來都是爭議,甚至隨技術進步很難看出有使用AI,因此引發網友發起各種獵巫行動。然而日前就有一名3D藝術家Adverse因發表《任天堂明星大亂鬥》同人二創圖慘遭質疑使用AI,對此他則是沒有說明但僅上傳一張他製作的「瑪利歐超大中指」嘲諷這名網友,因而被其他網友稱讚漂亮反擊。

▼《任天堂明星大亂鬥》同人二創圖慘遭質疑使用AI。(圖/翻攝自YouTube/@NintendoAmerica)

事件起因是,一名擅長使用Blender的3D藝術家Adverse日前被粉絲敲碗想要他製作的桌布圖,於是他製作了兩種比例的《任天堂明星大亂鬥》二創桌布圖提供粉絲使用。然而卻引來酸民嘲諷表示,「這個人只是把他的簽名放在圖片底下,就好像他是藝術家一樣,但他做的根本就只是用Photoshop裡的AI功能而已」。

對此,Adverse則沒有做過多回應而是直接貼出他使用Blender的工作草圖,並且還把《任天堂明星大亂鬥》二創桌布圖中的瑪利歐改成超大的中指,以此來反擊這名網友的質疑,此等行為迅速在網上爆紅,並且讓許多網友認為這張圖就是對那些酸民做出最好的反擊,後續粉絲也敲碗作者把這張反擊草圖製作出來,於是他把圖片上色其他角色的中指也一併改成非常巨大。

另外,任天堂也在日前釋出的《瑪利歐賽車世界》遊玩影片也慘遭網友質疑似乎使用AI生成圖像,對此官方發言人則強調,「《瑪利歐賽車世界》的開發過程中並沒有使用人工智慧生成的圖像」。

