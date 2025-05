《航海王》動畫師批音效團隊「不具專業水準」：應立即開除

記者楊智仁/綜合報導

知名動畫《航海王》的動畫師重次創太(Sota Shigetsugu)因在最新一集中批評音效團隊「不專業」,引發爭議。他針對第 1127 集中的音效設計表達不滿,稱其過時、品質低劣,導致觀感大打折扣。

▼《航海王》的動畫師對的音效設計表達不滿。(圖/翻攝自@Eiichiro_Staff)

重次創太是東映動畫的官方動畫師,曾參與《進擊的巨人》、《咒術迴戰》等人氣作品,先前他就發文 ( 目前已刪除 ),直言東映的音效團隊「不具備專業水準」,甚至建議應「立刻全部開除」,重次創太在推特上寫到,「東映應該緊急開除《航海王》的音效團隊。那根本不是專業人士的作品。」這則貼文迅速在網路上引發粉絲與業界內部人士激烈討論。

爭議起因於《航海王》第 1127 集播出,該集描繪魯夫與海軍大將黃猿的高潮對決,儘管動畫品質受到高度讚賞,但音效設計卻成為眾矢之的。許多粉絲批評音效「過時又重複」、「節奏錯誤」、「破壞整體沉浸感」,甚至有人調侃這些音效「20年來從沒換過」,與該系列的全球影響力極不相稱。

One Piece animator Sota Shigetsugu slams Toei Animation's sound team in deleted post, calling their work unprofessional and urging them to be fired pic.twitter.com/6HGJob4zUH