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「寶可夢中心福岡」翻新登場　拉麵皮卡丘、傳說寶可夢門口迎接

記者楊智仁／綜合報導

「寶可夢中心福岡」將於 2025 年 6 月 27 日於博多丸井2樓重新開幕，重新裝修後的店面不僅可以購物，還設有寶可夢見面活動空間、卡牌遊戲專區等互動設施，此外也推出與福岡代表品牌合作商品，展現濃濃的在地風情。

▼寶可夢中心福岡。（圖／翻攝自官網）▲▼寶可夢中心。（圖／翻攝自官網）

寶可夢中心福岡入口處有「皮卡丘」與傳說中的寶可夢「拉帝亞斯」、「拉帝歐斯」乘風迎接各位來賓，站在三隻寶可夢前可感受風的流動，深入店內穿著拉麵店主造型服裝的皮卡丘可供拍照打卡。此外還可邂逅「吃吼霸」與「米立龍」，新設計 Logo 中的拉帝亞斯與拉帝歐斯，以及結合福岡街景風格的插圖，延伸至多款原創周邊商品。

▲▼寶可夢中心。（圖／翻攝自官網）

以博多特色「にわか面」為靈感設計的皮卡丘玩偶，以及拉帝亞斯與拉帝歐斯造型成對鑰匙圈等，都會成為全新亮點。與福岡人氣拉麵品牌「一風堂」合作商品包括拉麵師傅裝扮的皮卡丘、有田燒拉麵碗（與實際店鋪使用相同的正統規格）、可在家重現店鋪風味的「一風堂絲滑豚骨拉麵 白丸元味・赤丸新味 兩入組」、筷子與筷架套組、湯匙等應有盡有。

聯名商品還和擁有超過 780 年歷史的傳統工藝品「博多織」合作，像是以拉帝亞斯與拉帝歐斯為主題的博多織束口袋，以皮卡丘為主題的博多織拉鍊小包，有規劃接下來要去日本玩的讀者不妨將「寶可夢中心福岡」列入行程之中。

▲▼寶可夢中心。（圖／翻攝自官網）▲▼寶可夢中心。（圖／翻攝自官網）▲▼寶可夢中心。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：寶可夢

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