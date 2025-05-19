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《少年 Jump+》作品動畫化啟動　大咖製作公司將挑一短篇漫畫

記者楊智仁／綜合報導

集英社旗下的漫畫應用程式《少年Jump+》正式啟動短篇漫畫動畫化企劃。本次專案將由 WIT STUDIO、CONTRAIL 和 Production I.G 三間動畫公司分別負責製作一部作品，至於具體將動畫化哪些作品，官方表示將於日後公布詳情。

▼《少年Jump+》啟動短篇漫畫動畫化。（圖／翻攝自少年JUMP）▲▼少年JUMP。（圖／翻攝自少年JUMP）

此企劃作為《少年Jump+》創刊十周年紀念活動的一環，早在去年 10 月官方便啟動名為《短篇DISCOVERY》的入口網站。該網站網羅過去十年間在《少年Jump+》上連載超過 2000 部短篇漫畫作品，並提供漫畫迷名人專訪與推薦、按發表年份分類的排行榜、完整短篇清單等，讓讀者以各種角度探索與發掘這些作品。

之所以聚焦於短篇漫畫，背後其實有其明確用意，從已改編為電影的《驀然回首》（作者：藤本樹）便可看出，《少年Jump+》一直積極刊載短篇作品，藉此貫徹「支持漫畫創作」的理念，這些短篇作品不僅成為新人漫畫家的出道跳板，也為資深創作者提供挑戰自我的舞台。因此近年來，平台每年平均上架逾 200 部作品，幾乎每部都凝聚了創作者的熱情與企圖心，短篇漫畫也逐漸成為《少年Jump+》的代表特色之一，廣受讀者與創作者的肯定。

對於本次動畫化專案，企劃負責人表示：「《少年Jump+》至今已刊載超過 2000 部短篇漫畫。為什麼我們要刊載這麼多？其中一個原因就是，我們希望發掘更多漫畫家的才華，許多新人透過短篇挑戰自己，傾注對漫畫的純粹熱愛與熱情。這當中也誕生了許多獲得讀者喜愛的佳作。而現，動畫業界的才華將再次打磨這些閃耀的原石。更令人振奮的是，參與本企劃的動畫工作室實力堅強，相信誕生的作品必定精彩可期！我們將陸續釋出進一步資訊，請大家拭目以待！」

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