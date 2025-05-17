20年前壞掉Game Boy奇蹟復活　「大人力量」酷炫改裝吸千萬觀看

記者楊智仁／綜合報導

一位名為「おがくず」（@oga_kuz_DD）推特用戶分享了他用「大人的力量」修復壞掉的 Game Boy Advance（GBA）過程，該貼文截至撰寫時已突破 2500 萬次觀看、獲得超過 20 萬個讚，成為熱門話題。

這位網友表示，早在 2001 年他還是孩子時，曾經拜託父母買了一台 GBA，但用了兩年後突然故障從此便一直塵封在老家，如今他決定讓這台充滿回憶的主機重獲新生。首先他拆開背蓋檢查主機內部狀況，發現是某個電子零件「電感器」脫落並損壞，於是便上網訂購了全新零件進行更換。簡單組裝並安裝電池後 GBA 奇蹟般地復活了，按鍵與遊戲運作皆無異常。

不過，螢幕顯示因年代久遠而明顯變暗，雖然 GBA 原本就沒有前光或背光功能，但現在畫面甚至會因角度不同而反光實在難以使用。於是他進一步升級，訂購了搭載背光的高解析 IPS 液晶螢幕、新的音效放大器與 LED 燈，全面強化顯示與聲效功能。電池也改為具 USB Type-C 充電功能的鋰電池，外殼則選用透明紫色材質，按鈕更換為透明設計，呈現出一種彷彿「原版 GBA 透明進化版」視覺風格。開機後不僅系統順利啟動，內建 LED 燈更是炫目發光，原本回憶遊戲機搖身一變成為時尚「電競裝置」，令不少網友讚嘆真的太厲害了。