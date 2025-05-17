Ubisoft去年虧損破53億！遊戲銷售大減20%...多款重點遊戲未達預期

記者楊智仁／綜合報導

Ubisoft 公布 2024–2025 財政年度業績，揭露其虧損金額高達數千萬歐元。這家法國遊戲巨頭近年面臨諸多挑戰，包括股東內部紛擾以及多款重點遊戲未達公司預期，雖然 2025 年初有些亮點，但整體而言仍無法讓 Ubisoft 擺脫虧損。

▼Ubisoft 公布 2024–2025 財政年度業績。（圖／翻攝自ubisoft）

在這次報告詳細揭示問題規模前，Ubisoft 財務困境早已有跡可循，今年 3 月底 Ubisoft 成立了一家由騰訊支持的新子公司，負責管理部分大型 IP 藉此轉移營運成本並為品牌注入資金。這項策略是否能改善公司表現仍待觀察，但就過去一年的財報來看，確實有相當大的進步空間。

Ubisoft 在 5 月 14 日發布財報中指出，公司虧損高達 1.59 億歐元（約 54 億台幣），淨預訂收入（包含實體與數位遊戲銷售及訂閱相關收入）總計為 18.5 億歐元，較前一年度下降 20.5%。儘管如此，仍有些值得慶幸的表現。例如，《刺客教條：暗影者》成為 2025 年最暢銷遊戲之一，根據 Ubisoft 報告，其首日銷售量在系列中排名第二，此外，《刺客教條》與《虹彩六號》等品牌整體的用戶數全年也展現出穩健表現。

儘管有上述佳績，Ubisoft 仍未能抵消其他遊戲銷售不佳的影響，許多玩家對《星際大戰：亡命之徒》感到失望，而《極惡戰線》預計將於 2025 年 6 月終止營運，雖然公司成功減債 1 億歐元，但這些表現不如預期的遊戲讓 Ubisoft 無法在本年度轉虧為盈。展望未來 Ubisoft 預期 2025–2026 財政年度能達成收支平衡，與騰訊的交易完成後把綜合負債歸零，多款大作延後至 2026 年及以後發行，可能為公司帶來更多銷售收入，但是否能達成這個目標，仍有待時間驗證。