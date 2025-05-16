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《上古卷軸IV》玩家坐牢6990天　網笑翻：頂級角色扮演

記者黃冠瑋／綜合報導

《上古卷軸IV：遺忘之都》重製版於4月22日突襲上市後，可說是帶給許多玩家驚喜，距離原版已過了19年才等到官方重製。而這個時間剛好在海外討論區成為一個新梗，日前就有一名玩家玩起19年梗讓角色偷竊而被關了6990天（大約19年），消息一出後迅速爆紅，對此網友們笑稱，「頂級角色扮演」。

▼《上古卷軸IV》玩家玩起19年梗角色坐牢6990天。（圖／翻攝自YouTube／Alex Cottrell）

▲▼《上古卷軸IV》玩家玩起19年梗角色坐牢6990天。（圖／翻攝自YouTube／Alex Cottrell）

事件起因其實是，一名海外玩家Viccytrix看到這次重製版推出距離原作已有19年的時間，於是他讓自己的角色偷竊了2900項道具並且殺死7名NPC，因而被帝國守衛關押了將近6990天（大約19年）後才從牢房中出來並分享到遊戲論壇上，但其實有玩過《上古卷軸IV》的玩家就會知道遊戲裡犯罪坐牢是可以靠睡覺服完刑期（但所學技能等級會下降），而這名玩家就閒閒沒事真的睡了6990天目的只是為了玩梗。

貼文一出後迅速在論壇上爆紅，對此就有網友表示，「這位老兄在遊戲剛推出的時候蹲牢房，出獄時候剛好等到重製版」、「從牢獄出來外面危機還在繼續喔」、「頂級角色扮演玩法」、「佩服想得出來」。

另外值得一提的是，看到牢房前的守衛就會想起當時有人創作一首〈帝國守衛之歌〉，其實這是玩家Alex Cottrell在2007年3月於YouTube上釋出的一首混音剪輯歌曲，主要內容是帝國守衛制止玩家偷竊語音並將其合成一首搞笑歌曲。不過沒想到隨著重製版上線，作者也重新製作相同歌曲但畫質卻是更提升，對粉絲們而言可說是熟悉的回憶又回來了。

I just spent 19 years in Jail. Yo is the Oblivion Crisis still going on or ... ?
byu/Viccytrix inoblivion

關鍵字：上古卷軸Bethesda

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