剛慶祝千萬下載...「TRIBE NINE：戰極死遊」宣布收攤玩家傻眼

記者楊智仁／綜合報導

《TRIBE NINE》是由 Akatsuki 和 Tookyo Games 推出的跨媒體企劃，其遊戲於 2025 年 2 月 20 日上市，沒想到不到 3 個月，官方日前宣布「TRIBE NINE：戰極死遊」將在 2025 年 11 月終止服務的消息。

▼《TRIBE NINE：戰極死遊》將終止服務。（圖／TRIBE NINE：戰極死遊）

由《槍彈辯駁》系列知名製作人小高和剛率領團隊 Tookyo Games 和 Akatsuki Games，合作開發的 3D 動作角色扮演遊戲《TRIBE NINE：戰極死遊》，時間以 20XX 年「新東京國」為背景，失去自由與夢想的少年少女，為了反抗 ZERO 的統治，他們將發自內心喜愛的「戰極棒球（Extreme Baseball）」， 通稱「XB」的技巧和裝備化為武器，與夥伴一起投身到嚴峻的戰鬥之中，持續克服各種「不合理」與強敵。

《TRIBE NINE：戰極死遊》於 2025 年 2 月 20 日上市，3 月才剛慶祝突破千萬下載，沒想到日前官方公告，「感謝各位玩家的支持與遊玩，《TRIBE NINE：戰極死遊》將在 2025 年 11 月 27 日結束服務，對於如此突然地向各位玩家進行說明，團隊致上最深的歉意，另外，先前向各位玩家所預告的第4章，也將無法如願釋出。關於後續的遊戲更新內容與時程、未實裝角色之對應、以及付費道具的相關處理方式，敬請參考官方網站公告內容。」