ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

剛慶祝千萬下載...「TRIBE NINE：戰極死遊」宣布收攤玩家傻眼

記者楊智仁／綜合報導

《TRIBE NINE》是由 Akatsuki 和 Tookyo Games 推出的跨媒體企劃，其遊戲於 2025 年 2 月 20 日上市，沒想到不到 3 個月，官方日前宣布「TRIBE NINE：戰極死遊」將在 2025 年 11 月終止服務的消息。

▼《TRIBE NINE：戰極死遊》將終止服務。（圖／TRIBE NINE：戰極死遊） ▲▼《TRIBE NINE：戰極死遊》。（圖／《TRIBE NINE：戰極死遊》）

由《槍彈辯駁》系列知名製作人小高和剛率領團隊 Tookyo Games 和 Akatsuki Games，合作開發的 3D 動作角色扮演遊戲《TRIBE NINE：戰極死遊》，時間以 20XX 年「新東京國」為背景，失去自由與夢想的少年少女，為了反抗 ZERO 的統治，他們將發自內心喜愛的「戰極棒球（Extreme Baseball）」， 通稱「XB」的技巧和裝備化為武器，與夥伴一起投身到嚴峻的戰鬥之中，持續克服各種「不合理」與強敵。

《TRIBE NINE：戰極死遊》於 2025 年 2 月 20 日上市，3 月才剛慶祝突破千萬下載，沒想到日前官方公告，「感謝各位玩家的支持與遊玩，《TRIBE NINE：戰極死遊》將在 2025 年 11 月 27 日結束服務，對於如此突然地向各位玩家進行說明，團隊致上最深的歉意，另外，先前向各位玩家所預告的第4章，也將無法如願釋出。關於後續的遊戲更新內容與時程、未實裝角色之對應、以及付費道具的相關處理方式，敬請參考官方網站公告內容。」

關鍵字：TRIBE NINE：戰極死遊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

洪詩懷二胎！李運慶激動：瘋了　Popu Lady見驗孕棒…大元想哭惹

推薦閱讀

虛擬歌姬初音未來現身台北　世界巡迴系列主題聯名咖啡廳登場

《第一狂戰士：卡贊》推出首領激戰　官方強調「要難又有趣」

20年前壞掉Game Boy奇蹟復活　「大人力量」酷炫改裝吸千萬觀看

剛慶祝千萬下載...「TRIBE NINE：戰極死遊」宣布收攤玩家傻眼

Ubisoft去年虧損破53億！遊戲銷售大減20%...多款重點遊戲未達預期

Switch 2初估銷量低於外界預期？任天堂社長：價格高、關稅挑戰

台獨立遊戲「一天兩次大炎上」　玩家怒噴：拿數發部補助還道歉？

《上古卷軸IV》重製版出現「幽靈馬」　玩家困惑：哪來的

《邊緣禁地4》預算爆前代2倍　執行長坦承：我也不知道怎麼賣

《上古卷軸IV》玩家坐牢6990天　網笑翻：頂級角色扮演

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

「TRIBE NINE：戰極死遊」宣布收攤

台獨立遊戲「一天兩次大炎上」

《上古卷軸IV》玩家坐牢6990天！

Switch 2初估銷量低於外界預期？

網萬人選「蠟筆小新」最經典作品

Ubisoft虧損破53億！遊戲銷售大減

《上古卷軸IV》重製版出現幽靈馬

20年前壞掉Game Boy奇蹟復活

Steam爆8900萬用戶資料外洩　官方回應

今天是114514！日素人片爆紅迷因由來

最新新聞

虛擬歌姬初音未來現身台北

《第一狂戰士卡贊》推出首領激戰

20年前壞掉Game Boy奇蹟復活

「TRIBE NINE：戰極死遊」宣布收攤

Ubisoft虧損破53億！遊戲銷售大減

Switch 2初估銷量低於外界預期？

台獨立遊戲「一天兩次大炎上」

《上古卷軸IV》重製版出現幽靈馬

《邊緣禁地4》預算爆前代2倍！

《上古卷軸IV》玩家坐牢6990天！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366