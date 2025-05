繪師氣炸！《馬拉松》被指認偷圖　Bungie急道歉：前員工所為

記者黃冠瑋/綜合報導

遊戲開發商Bungie於先前重啟科幻撤離射擊遊戲《馬拉松》,並確定將在9月23日正式推出。官方也在近期展開測試,但測試期間玩家則是給予褒貶不一,主要原因是批評滑鼠輔瞄設計讓遊戲變太簡單。不料日前又遭繪師N²指控遊戲大量貼圖涉嫌盜用她的創作,對此官方緊急聲明道歉,並承認乃前員工所為。

▼《馬拉松》遭指控抄襲創作者作品。(圖/翻攝自twitter/@4nt1r34l)

事件發生原因是,一位名叫N2的英國藝術創作者於16日指控,最近發表的《Marathon》封閉測試環境中大量挪用她2017年創作海報中的設計素材,並且從未詢問過她本人意願就擅自使用。對此她非常氣憤表示,「Bungie當然沒義務在製作一款幾乎大量借鑒,我過去十年來所精心打磨的設計語言遊戲時選擇雇用我,但很顯然,我的作品已經優秀到被他們拿去借用靈感、塞滿他們的遊戲內容,卻不付報酬也不署名出處」。

後續她也感到無奈,「我也沒有太多精力去走法律訴訟,並且也記不清有多少大公司寧可花錢請設計師模仿或盜竊其作品,也不願意透過正當管道發一封email,並且這十年來我從未能靠這份工作讓收入穩定,而我已經受夠了那些大公司的設計師們,把我的作品當成吸血壓榨的跳板,而我卻還在為生計苦苦掙扎」。

消息一出後震驚所有玩家,對此官方急忙展開調查,確認了是前Bungie員工將這些素材放到貼圖當中,最後這貼圖都被用在遊戲上,而目前所有美術團隊則是並不知道這件事情,官方也緊急公告表示,「我們非常重視這類問題,並已主動聯繫創作者討論此事,承諾會給予一個公正的交代,為了防止之後還有類似的情況發生,我們會徹底的去檢查遊戲中的素材,實施更嚴格的審核機制,以確保所有藝術貢獻都有完整記錄」。

the Marathon alpha released recently and its environments are covered with assets lifted from poster designs i made in 2017.@Bungie @josephacross pic.twitter.com/0Csbo48Jgb