《鬼滅之刃 無限城》新畫面偷拍頻傳　官方警告卻遭西方網友吐槽

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》可以說是今夏動漫迷的矚目焦點，最新預告官方將其放在 5 月 9 日重映的《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》結尾，然而近期偷拍事件頻傳，導致官方緊急發布聲明，警告觀眾偷拍是違法行為，沒想到卻有部分西方網友在下方留言，對官方的宣傳方式表達不滿。

▼《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》重映。（圖／翻攝自@kimetsu_off）

官方強調，此次「無限城篇」預告使用全新畫面，原本僅於劇場限定播放，卻在網路上遭盜錄並擅自上傳至 X、YouTube、TikTok、Facebook 等平台。聲明中指出，「劇場內的電影偷拍行為，已觸犯《防止電影偷拍法》，依據日本法律，偷拍及著作權侵害最高可處以 10 年以下有期徒刑或日幣 1000 萬元（約台幣200萬元）以下罰金。」

官方呼籲觀眾遵守觀影禮儀與法律，切勿以身試法，然而下方卻有部分西方網友吐槽，官方將無限城預告鎖定在一部大家都已經看過的電影片尾很不洽當。而也有日本網友回嗆，「這麼多留言為外國人的偷窺行為辯護，這讓我感到噁心，這是一部日本動漫，遵守日本的規則，真希望 ufotable 起訴這些偷拍者。」