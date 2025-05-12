ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃 無限城》新畫面偷拍頻傳　官方警告卻遭西方網友吐槽

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》可以說是今夏動漫迷的矚目焦點，最新預告官方將其放在 5 月 9 日重映的《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》結尾，然而近期偷拍事件頻傳，導致官方緊急發布聲明，警告觀眾偷拍是違法行為，沒想到卻有部分西方網友在下方留言，對官方的宣傳方式表達不滿。

▼《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》重映。（圖／翻攝自@kimetsu_off）▲▼《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》將重映。（圖／翻攝自@kimetsu_off）

官方強調，此次「無限城篇」預告使用全新畫面，原本僅於劇場限定播放，卻在網路上遭盜錄並擅自上傳至 X、YouTube、TikTok、Facebook 等平台。聲明中指出，「劇場內的電影偷拍行為，已觸犯《防止電影偷拍法》，依據日本法律，偷拍及著作權侵害最高可處以 10 年以下有期徒刑或日幣 1000 萬元（約台幣200萬元）以下罰金。」

官方呼籲觀眾遵守觀影禮儀與法律，切勿以身試法，然而下方卻有部分西方網友吐槽，官方將無限城預告鎖定在一部大家都已經看過的電影片尾很不洽當。而也有日本網友回嗆，「這麼多留言為外國人的偷窺行為辯護，這讓我感到噁心，這是一部日本動漫，遵守日本的規則，真希望 ufotable 起訴這些偷拍者。」

關鍵字：鬼滅之刃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

推薦閱讀

《鬼滅之刃 無限城》新畫面偷拍頻傳　官方警告卻遭西方網友吐槽

千萬銷量《戀上換裝娃娃》第二季曝新情報　海夢甜咬巧克力可愛暴擊

台灣八點檔現爆紅迷因　大媽嗨喊「露比醬」網笑翻：不能只有我看到

不是為打仗存在！世博鋼彈館繪百年後未來　副社長曝鋼彈長青原因

任天堂加強打擊Switch改機...違反新限制主機恐永久無法使用

專家曝《GTA 6》可能鎖定30 FPS...預告精緻但以高昂性能為代價

《我與機器子》劇場版台灣上映時間確定　聲優大喊：超熱血der

索尼新專利曝出「感應手把」有望成真　玩家姿勢獲得改善

快訊／任天堂Switch 2 台北體驗場時間出爐　抽選資格公開

《GTA 6》延售使其他遊戲喘息　遊戲分析師稱：2025為任天堂之年

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》新畫面偷拍頻傳

奇多再爆《寶可夢》皮卡丘造型！

任天堂加強打擊Switch改機

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

台灣八點檔現「露比醬」迷因

《戀上換裝娃娃》第二季曝新情報

紀念初代酒桶神英雄聯盟送造型

《我與機器子》劇場版台灣上映

大阪世博鋼彈館繪百年後未來

《航海王》動畫師批音效團隊

最新新聞

《鬼滅之刃 無限城》新畫面偷拍頻傳

《戀上換裝娃娃》第二季曝新情報

台灣八點檔現「露比醬」迷因

大阪世博鋼彈館繪百年後未來

任天堂加強打擊Switch改機

專家曝《GTA 6》可能鎖定30 FPS

《我與機器子》劇場版台灣上映

索尼新專利感應手把有望成真！

Switch 2 台北體驗場時間出爐

《GTA 6》延售使其他遊戲喘息！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366