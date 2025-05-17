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虛擬歌姬初音未來現身台北　世界巡迴系列主題聯名咖啡廳登場

記者楊智仁／綜合報導

初音未來世界巡迴系列即將登陸 FANFANS CAFÉ，由虛擬歌姬初音未來等六位超人氣虛擬歌手，攜手推出快閃主題咖啡廳「《 HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary 》主題聯名咖啡廳 @ FANFANS CAFÉ」，2025年5月15日起各別於台北西門、台中一中、高雄愛河以及泰國分店登場。

▲▼咖啡廳。（圖／官方提供）

初音未來身為一位虛擬歌手推出周邊產品、舉辦演唱會等，活躍於多個方面，她的名字在全世界廣為流傳，本次FANFANS CAFÉ的聯名主題， 將以世界巡迴系列「HATSUNE MIKU EXPO」演唱會10周年為主軸，集結初音未來、鏡音鈴、鏡音連、巡音流歌、MEIKO、KAITO，六位虛擬歌手，並由台灣繪師雪歌草以初音未來的10周年主視覺為靈感，重新繪製本次聯名立繪，帶著全新形象與粉絲一同慶祝。

▲▼咖啡廳。（圖／官方提供）

店裝則以 Y3K為主要設計概念，融合賽博科技、數據矩陣與霓虹光影元素，並結合虛擬歌手們的全新形象，營造出虛實交錯的次世代感空間，邀請粉絲一同踏入來自未來的聲音世界。不僅有精緻用心的主題佈景，虛擬歌手們的等身立牌也將遍布店內，以嶄新姿態迎接粉絲，陪伴大家共度用餐時光。

▲▼咖啡廳。（圖／官方提供）

FANFANS CAFÉ 特別以虛擬歌手們個人形象與獨有特色，打造原創主題餐點，為粉絲們帶來視覺與味覺雙重享受，MIKU的「青蔥旋律雞湯拉麵」以清爽雞湯為基底，再佐以經典元素青蔥點綴，搭配夢幻色調的「星空漂浮蘇打」以及擁有醇厚濃郁口感「幻想綠韻抹茶蛋糕」，在舌尖感受夢幻多變的未來旋律； RIN的「暖陽元氣親子丼」溫暖柔和的風味，搭配柳橙綠茶與冰淇淋「陽光橙香漂浮」，帶來元氣滿滿的美味體驗；LEN的「檸檬黃金炸雞飯」酥脆唐揚炸雞搭配酸爽甜蜜的蜂蜜芥末醬與檸檬，加上一杯濃醇的「焦糖香蕉拿鐵」，享受餐點獨特的層次感。

▲▼咖啡廳。（圖／官方提供）

LUKA的餐點「粉櫻海韻鮭魚貝果」則以奶油乳酪搭配煙燻鮭魚，「櫻漾莓香歐蕾」的柔和粉色與醇厚口感，形成鹹香與甜潤交織的絕妙風味； MEIKO的餐點以經典紅色系為主「櫻桃紅絲絨起士」，酸甜的「緋紅莓果冰茶」再進一步帶出甜品的美味； KAITO的「雪融藍莓巴斯克」與「冰藍柑橘星語」則以口感溫潤的蛋糕與氣泡飲，呈現彷彿冬日融雪下的溫暖陽光，帶來療癒氛圍感；而「六重音彩水果塔」繽紛酸甜的水果與香酥塔皮，就像六位虛擬歌手音樂光譜，各自色彩繽紛，充滿不同特色卻又和諧，能帶給大家許多能量。

▲▼咖啡廳。（圖／官方提供）

《 HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary 》主題聯名咖啡廳

台北西門店
活動地點｜台北市萬華區昆明街92之1號5樓
活動期間｜2025/5/15（四）～2025/6/17（二）
※ 2025/5/15 (四) 上午為媒體時段，當日可預約時段為 14:00 後。

台中一中店
活動地點｜台中市北區太平路22號2樓
活動期間｜2025/5/16（五）～2025/6/18（三）

高雄愛河店
活動地點｜高雄市前金區大同二路23號1樓
活動期間｜2025/5/16（五）～2025/6/18（三）

▲▼咖啡廳。（圖／官方提供）

關鍵字：初音未來

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