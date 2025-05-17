《第一狂戰士：卡贊》推出首領激戰　官方強調「要難又有趣」

記者黃冠瑋／綜合報導

由Neople開發、Nexon負責發行的類魂遊戲《第一狂戰士：卡贊》已於3月27日正式上市，官方近日宣布將在5月15日追加極限挑戰模式「首領激戰」，遊玩難度將直線上升。對此官方則是強調，「雖然目標是新增具有挑戰性的難度，但我們認為硬派難度不能只是一味變難，而是要難得有趣」。

▼《第一狂戰士：卡贊》追加極限挑戰模式。（圖／翻攝自YouTube／The First Berserker: Khazan）

《第一狂戰士：卡贊》是由Neople開發、Nexon負責發行的類魂遊戲，故事背景承襲知名作品《地下城與勇士》世界觀，講述卡贊與奧茲瑪之間的故事，以鬼劍士帝國英雄「卡贊」為主軸，著重描繪卡贊調查自己為何會在帝國之中隕落，揭開種種真相的過程，玩家將使用類魂系遊戲的玩法，可以在高難度的戰鬥中感受命懸一線的刺激感。

遊戲已於3月27日正式上市並榮獲玩家極度好評，如今官方再度宣布將在5月15日追加極限挑戰模式「首領激戰」。此外根據官方公告，本次「首領激戰」將會有兩種模式，分別為「大將軍的激戰」以及「狂戰士的血鬥」。

其中「大將軍的激戰」模式玩家將可以根據指定配置（裝備、等級、技能等）與各主題的首領組合進行戰鬥，每完成一個主題就會解鎖下一個挑戰，而「狂戰士的血鬥」則是透過連續戰鬥獲得獎勵來強化角色，直到打倒最後一個首領為止。另外，本次首領會與劇情相關再加上先前補釘不小心暴雷，因此官方為了避免再次發生，此模式必須在玩家完成遊戲結局後才會正式解鎖。

對此官方則是強調，「雖然目標是新增具有挑戰性的難度，但我們認為硬派難度不能只是一味變難，而是要難得有趣」。