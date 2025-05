《幻獸帕魯》 X《泰拉瑞亞》合作推出　「克蘇魯之眼」今夏來襲

記者黃冠瑋/綜合報導

開放世界抓怪生存遊戲《幻獸帕魯》於去年11月就宣布將與《泰拉瑞亞》聯動,儘管開發商Pocketpair被任天堂起訴纏身但仍然沒有停下腳步,並先行推出「彩虹貓之刃」武器。如今再度宣布「潮起泰拉瑞亞」大型更新即將在夏季來襲,並且釋出了多張預告圖,其中將和「克蘇魯之眼」展開激烈BOSS戰。

▼《幻獸帕魯》宣布將與《泰拉瑞亞》聯動合作。(圖/翻攝自twitter/@Palworld_EN)

根據官方公布最新資料顯示,《幻獸帕魯》確定將和《泰拉瑞亞》聯動合作並在夏季推出(預計在6月到9月之間),並且確定改版名稱定為「潮起泰拉瑞亞」,本次也將帶來和《泰拉瑞亞》合作的全新地圖、新帕魯、新BOSS等大量新增內容。

其中從官方釋出的預告圖中,可以清楚看到《泰拉瑞亞》經典的第一個 Boss「克蘇魯之眼」,玩過《泰拉瑞亞》的玩家就會知道「克蘇魯之眼」是在進入困難模式前會遇到的BOSS之一,並且也是第二簡單的BOSS,想必這次BOSS在《幻獸帕魯》世界的難度上不會太難,喜歡兩款遊戲的玩家,可以敬請期待官方後續更新。

此外,本次《幻獸帕魯》官方也參加了Steam所舉辦的「生物收集節」特賣活動,售價將有-25%折扣優惠,換算下來只需新台幣366元就能入手,時間預計只到5月20日為止。

????Palworld: Tides of Terraria ????

Major update coming this summer????



You feel an evil presence watching you...????



The world of Terraria collides with Palworld!

New content, new Pals, new islands and more!????



Steam sale on now! ????https://t.co/88cGQrOlR0 pic.twitter.com/PG1VY0pxdA