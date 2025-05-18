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《幻獸帕魯》 X《泰拉瑞亞》合作推出　「克蘇魯之眼」今夏來襲

記者黃冠瑋／綜合報導

開放世界抓怪生存遊戲《幻獸帕魯》於去年11月就宣布將與《泰拉瑞亞》聯動，儘管開發商Pocketpair被任天堂起訴纏身但仍然沒有停下腳步，並先行推出「彩虹貓之刃」武器。如今再度宣布「潮起泰拉瑞亞」大型更新即將在夏季來襲，並且釋出了多張預告圖，其中將和「克蘇魯之眼」展開激烈BOSS戰。

▼《幻獸帕魯》宣布將與《泰拉瑞亞》聯動合作。（圖／翻攝自twitter／@Palworld_EN）

▲▼《幻獸帕魯》宣布將與《泰拉瑞亞》聯動合作。（圖／翻攝自twitter／@Palworld_EN）

根據官方公布最新資料顯示，《幻獸帕魯》確定將和《泰拉瑞亞》聯動合作並在夏季推出（預計在6月到9月之間），並且確定改版名稱定為「潮起泰拉瑞亞」，本次也將帶來和《泰拉瑞亞》合作的全新地圖、新帕魯、新BOSS等大量新增內容。

其中從官方釋出的預告圖中，可以清楚看到《泰拉瑞亞》經典的第一個 Boss「克蘇魯之眼」，玩過《泰拉瑞亞》的玩家就會知道「克蘇魯之眼」是在進入困難模式前會遇到的BOSS之一，並且也是第二簡單的BOSS，想必這次BOSS在《幻獸帕魯》世界的難度上不會太難，喜歡兩款遊戲的玩家，可以敬請期待官方後續更新。

此外，本次《幻獸帕魯》官方也參加了Steam所舉辦的「生物收集節」特賣活動，售價將有-25%折扣優惠，換算下來只需新台幣366元就能入手，時間預計只到5月20日為止。

關鍵字：幻獸帕魯泰拉瑞亞

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