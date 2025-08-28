ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂組新部門「Nintendo Stars」！瑪利歐、薩爾達電影計畫登場

記者楊智仁／綜合報導

任天堂宣布重組並更名旗下子公司名稱為 Nintendo Stars，專責開發與授權旗下角色相關的電影，目標是讓全球更多人認識任天堂智慧財產權（IP），並提供全新娛樂體驗。

▼任天堂更名旗下子公司名稱為 Nintendo Stars。（圖／翻攝自任天堂）▲▼任天堂。（圖／翻攝自任天堂）

Nintendo Stars 前身為 2001 年與 HAL Laboratory 合資的 Warpstar，最初任務是管理《星之卡比》系列，並將其擴展至動畫領域，今年任天堂正式收購 HAL 的股份，讓 Nintendo Stars 成為全資子公司，並計畫大幅擴展業務。在《超級瑪利歐兄弟電影版》成功後，任天堂已確認兩部新作製作中：其一是 《超級瑪利歐兄弟電影版》續集，將於 2026 年 4 月 3 日上映；另一部則是 《薩爾達傳說》真人版電影，預計 2027 年 5 月 7 日上映。

雖然瑪利歐續集僅剩七個月就要上映，但任天堂對細節依舊保密。不過隨著瑪利歐 40 周年及 9 月可能的 Nintendo Direct 發表會，外界預期相關消息將很快揭曉。至於《薩爾達》真人電影，目前僅公開林克與薩爾達公主的演員人選，劇情則仍是謎團。未來任天堂是否會繼續拓展其他系列改編也備受矚目，任天堂同時強調，Nintendo Stars 仍將負責《星之卡比》相關授權業務，或許未來還有新動畫作品登場。

▲▼任天堂。（圖／翻攝自任天堂）

任天堂組新部門「Nintendo Stars」！瑪利歐、薩爾達電影計畫登場

