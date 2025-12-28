《戰地風雲6》2026年更計畫公開　玩家敲碗「單人逃殺」即將實現

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲6》上線首週就一舉突破該系列最佳首發紀錄，近日熱度更是壓過多年競爭者所推出新作《黑色行動7》。隨著2025年即將結束，官方也在近期公開了2026年更新計畫，其中多人遊戲模式確定會有新武器與新地圖加入，至於玩家敲碗大逃殺模式單人體驗，開發人員則表示水準有到就會和玩家分享。

▼《戰地風雲6》2026年更計畫曝光。（圖／翻攝自X／@Battlefield）



根據官方開發團隊公告資訊，關於《戰地風雲6》2026年更新重點，將會著重在兩個方向，其一是針對多人遊戲、Redsec與Portal模式，改善核心玩法、平衡性以及玩家體驗品質，並且也會如同各式射擊遊戲傳統，《戰地風雲6》將會推出季節性內容，包括新武器和新地圖，目的是為了「引入新的戰術機會，並讓遊戲體驗以有意義的方式持續發展」。從先前第一賽季官方更新模式推斷，共計新增了3張多人模式地圖、更多交通工具、數個新武器以及細小配備，想必官方會沿用至未來多個賽季當中。

其二官方則是會針對免費遊玩的 Redsec 大逃殺模式做出更新，開發團隊就指出目前此模式沒有提供單人遊玩體驗，但有意識玩家在社群之間對於單人體驗有強烈需求，因此開發團隊正在努力實現玩家的渴望。對此，開發人員則表示，「目前正在處理技術細節，以確保它能達到《戰地風雲》應有的品質水準，一旦對於此計畫和時間安排有了信心，就會向玩家分享更多資訊」，這也意味著玩家敲碗大逃殺模式單人體驗即將實現。

另外，隨著2025年即將結束，官方也同時釋出《戰地風雲6》2025年幾項數據，其中多人遊戲與大逃殺模式，對戰場次就總共超過17億場，累積遊戲時數高達3.835億小時，在這些場次下，玩家共擊殺124億次與8.71億次救援。在玩家選擇兵種職業方面，「工程兵」以 28% 的佔比成為最受歡迎的兵種，「支援兵」和「突擊兵」則是以27%、26%緊追其後，而「偵察兵」的使用率則是最低，僅有19%。雖說近期《戰地風雲6》第一賽季「Winter Offensive」更新出現一些遊戲不穩定狀況，導致官方緊急修復，但值得一提的是，《戰地風雲6》至今仍是2025年美國最暢銷的遊戲，甚至依舊擊敗了目前排名第七的多年勁敵《決勝時刻：黑色行動7》。