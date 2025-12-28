ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《星際：異端先知》爆開發太落後　頑皮狗籲員工狂加班追進度

記者黃冠瑋／綜合報導

由《最後生還者》開發團隊頑皮狗所打造的原創IP《星際：異端先知》，自從爆出女主黑人光頭造型後，就遭到大量網友批評連帶遊戲進程也遭到影響，並且在2025TGA遊戲大獎上更是缺席。沒想到近日又爆出內部進度太過緩慢，頑皮狗已呼籲員工全面加班一週至少8小時，確保趕上與索尼約定的演示日程。

▼《星際：異端先知》傳開發進度緩慢。（圖／翻攝自X／@Naughty_Dog）

▲▼《星際：異端先知》傳開發進度緩慢。（圖／翻攝自X／@Naughty_Dog）

根據外媒報導，早在先前就有多家外媒爆料《星際：異端先知》不會在2026年上市，並且最快也要等到2027年，引起網上不少猜測，如今關於延後原因終於曝光，原因竟是與《星際：異端先知》開發進度太過落後有關，對此頑皮狗工作室也在10月份為了趕工給SIE的新作《星際：異端先知》內部審查演示版，已經要求內部員工必須從原先三天實體上班到一週至少五天到公司工作，並且將採取全面加班制度，每位員工必須一週至少加班8小時以上，不過頑皮狗也特別強調每週總工作不能超過60小時，希望員工能自行填妥好當週時數。

基於此政策更改，也讓許多頑皮狗員工表示，迫使他們不得不緊急安排不需要的兒童保母或是寵物照顧事宜。不過頑皮狗在爆出內部瘋狂加班事情時，也提到關於全面加班事宜已在上週結束，將改回原本先前三週實體上班制度，這也意味著與索尼約定的演示版本已趕工完成。

另外，這也不是頑皮狗工作室爆出員工瘋狂加班，早在先前製作《秘境探險》系列和《最後生還者》就有頻繁加班情形，對此工作室還特地為了減輕員工負擔，額外聘請一些製作人協助新作開發，但過沒多久便有多位製作人已離開公司，可見頑皮狗工作壓力不是一般玩家能想像。

關鍵字：頑皮狗星際 異端先知

