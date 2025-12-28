獵巫再起！《戰地風雲6》玩家驚覺「AI槍管」圖　過往對話現端倪

記者黃冠瑋／綜合報導

AI能否運用在創作上一直以來都是爭議，像是近期《柏德之門3》開發商就身陷囹圄、先前人氣射擊《ARC Raiders》同樣因為AI使用遭到指點。如今另一款高人氣射擊遊戲《戰地風雲6》也遭到起底，就有玩家發現商店中所販售槍枝徽章疑似使用AI生成，與過往官方聲稱否認AI生成加入大相逕庭，消息再次引發熱議。

▼《戰地風雲6》陷AI爭議。（圖／翻攝自《戰地風雲6》Steam）



事情其實是，近期隨著《柏德之門3》開發商拉瑞安工作室透露團隊有使用AI生成後，就遭到業界以及玩家指責，間接導致一場獵AI行動再次發生。作為近期高人氣暢銷射擊遊戲《戰地風雲6》也慘遭波及，就有玩家發現商店內徽章存在著不自然的線條、奇怪的細節與不合邏輯的構圖，而這剛好就是AI繪圖常見的瑕疵。

雖說目前沒有明確證據說明這張圖就是使用AI，但玩家們已經開始對《戰地風雲6》開發商DICE以及發行商EA提出質疑，畢竟過去DICE總經理Rebecka Coutaz就曾在去年十月表示，團隊確實會在開發初期階段使用生成式AI，目的是「爭取更多時間與空間來發揮創意」，只不過當時也明確澄清，《戰地風雲6》中「沒有任何生成式AI創作的內容」。至於她本人對該技術則是抱持樂觀態度，認為「如果我們能善用AI打破常規，它將幫助我們變得更具創新與創造力」，因此此次偷偷使用AI可說是欺騙了不少玩家。

當然《戰地風雲6》也不是第一款有使用AI的遊戲，並且從不使用AI到轉變為加入，其實也跟發行商EA有關，包括執行長Andrew Wilson在內，早就已經多次表明AI工具將有助於公司的長遠發展。Wilson也曾預測，AI技術的普及雖會導致部分職位流失，但長期來看創造就業機會將會比取代掉的工作機會來得更多。至於目前AI與玩家意見取捨，要如何平衡，依舊是難以決定得課題。