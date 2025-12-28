《我的英雄學院》快閃店爆人潮！排隊看不到盡頭搶首發新品

記者楊智仁／綜合報導

《我的英雄學院》可說是近期最熱門的作品，伴隨著動畫十年完結的感人浪潮，台灣也在 12 月 27 日舉辦《我的英雄學院 最終季》快閃店，活動在松山文創園區登場，儘管天氣寒冷仍吸引滿滿粉絲造訪，超長排隊人潮完全看不到盡頭，讓大家再度見證到「我英」超強魅力。

《週刊少年Jump》連載長達十年的《我的英雄學院》，全球漫畫累計發行量突破 1 億冊，動畫自 2016 年放送不知不覺到第 8 季「FINAL SEASON」，每集爆炸戰鬥特效、強大敵人所帶來絕望感、英雄之間的羈絆，各種元素層層堆疊讓動畫評分持續創下新高，最終決戰第 8 集甚至創下前所未有的 9.9 高分，整季在 IMDb 上更繳出 11 集全部破 9 分的封神評價。

《我的英雄學院》快閃店 12 月 27 在松山文創園區登場，從象徵入學儀式的「雄英入口拱門」到「英雄陣營×反派陣營的角色集結牆」、重現最終季經典劇情場景的「動畫劇照長廊」、以及全體雄英 1-A 帥氣登場的「PLUS ULTRA」拍照區，每走一步都能看見英雄們的身影，現場推出超過百款首發新品與 UNDERPEACE 聯名潮流服飾，還可透過個性檢測轉盤檢測出英雄個性、並收集最終季人氣角色的卡牌。