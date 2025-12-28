《英雄聯盟》台灣傳奇打野Karsa宣布退役　11年生涯感性告別

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》台灣傳奇打野 Karsa 於職業賽場奮鬥 11 年，這段期間他多次出戰國際賽，在召喚峽谷中累積許多精彩操作，並帶給粉絲們滿滿的回憶。12 月 28 日晚間，Karsa 在社群正式宣布退役，並感謝大家一路以來的支持。

Karsa 自 2014 年出道以來活躍於《英雄聯盟》職業賽場，曾和 Maple、SwordArT 一起構築台港澳輝煌的閃電狼王朝，Karsa 也是陣容內最早前往 LPL 打拼的成員之一，2018 年 MSI 冠軍、連續六年進入世界賽、S10 殺進四強、2022 年帶領中華隊拿下亞運銀牌，均證明自己強悍身手。2024 年 Karsa 回歸 PCS 儘管操作沒有像過去那麼亮眼，不過他還是憑著毅力 2025 再度取得世界賽的門票，儘管最終 PSG 0-3 止步瑞士輪，但狼王不放棄的精神深深刻在粉絲們心理。

這段長達 11 年的旅程即將迎來終點，28 日晚間 Karsa 宣布退役消息，「時間過得好快，把眼睛閉上腦子裡還有當初來閃電狼測試的畫面，打著打著到現在才發現已經 11 年了，這些年來有巔峰也有低谷，很多難過開心的時候，感謝所有教練、戰隊、家人、粉絲，有你們的每一句加油與等待，才能夠有現在的我，真的很享受在舞台上的每一個時刻，享受打比賽的刺激感、享受觀眾們的歡呼聲、享受英雄聯盟的樂趣。今天我要停下腳步了，Karsa 選手要跟大家告別，我將會換個身分繼續走下去，11年謝謝你們一路以來的支持。」