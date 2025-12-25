ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

神秘主機成美「第二熱賣」遊戲硬體　執行長：受任天堂Wii啟發

記者楊智仁／綜合報導

遊戲公司 Nex 近日成為遊戲市場焦點，其旗下體感主機「Nex Playground」11 月底在美國上默默創下驚人成績：一整周銷量中擊敗 PS5 和 Xbox Series X，成為「第二熱賣」遊戲硬體。日前執行長 David Lee 受訪時坦言，產品設計確實深受任天堂 Wii 啟發，但同時也希望避免重蹈當年 Wii 在商業模式上的限制。

▼Nex Playground 一度成美國第二熱賣遊戲硬體 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ Nex Playground 。（圖／記者蘇晟彥攝）

售價 250 美元的 Nex Playground 採用 Android 系統，內建動作追蹤攝影機，概念上類似 Xbox Kinect，主打全家同樂與直覺式操作。遊戲內容方面，則集結《妙妙犬布麗》、《粉紅豬小妹》、《水果忍者》、《芭比》、《蓋比的娃娃屋》、《忍者龜》等多個知名 IP，鎖定親子與休閒玩家市場。David Lee 表示 Nex 並未採用單款遊戲販售模式，而是推出類似 Game Pass 的訂閱服務「Play Pass」，玩家可選擇 3 個月或 12 個月方案，期間內暢玩平台所有遊戲，這項決策正是從 Wii 的市場經驗中得到的啟發。

Lee 指出，Wii 成功拓展大量非核心玩家，但許多玩家只購買《Wii Sports》、《Wii Fit》等少數作品，導致後續軟體銷售動能不足，「當玩家只買一兩款遊戲就不再消費，整個平台其實並不永續。」因此 Nex 從一開始就選擇訂閱制，希望建立能長期服務玩家的商業模式。

除了營運層面的考量，Lee 也強調訂閱制帶來的創作自由。他表示，在不必承擔單一遊戲銷售壓力的情況下，開發團隊能更大膽嘗試不同類型與創意內容，而非被迫迎合市場銷量公式。「當遊戲不需要單獨承擔商業模式時，創作空間就會全面打開。」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

什麼老鼠最有禮貌？　老鼠系列笑話真的愛鼠

推薦閱讀

神秘主機成美「第二熱賣」遊戲硬體　執行長：受任天堂Wii啟發

萬代電玩展未發售作品搶試玩！「噬血代碼2、我的英雄學院」強檔連發

元祖實況女神蝴蝶兒「曬超音波照送聖誕大禮」：期待明年相見　

專訪/金融集團跨足電競！中信CFO領隊曝「資源限制並存」真實挑戰

15年前的Wii還在算帳！任天堂告贏手把侵權案...廠商判賠2億

《惡靈古堡9》官方曬里昂大變化　稚嫩男成老態叔網憂：再見前兆

吃壽司換Switch 2？12歲童速清盤爸秒刷卡　媽傻眼：你們演我

《GTA 6》不會賣那麼貴？前總監估「一般3A定價」：用其他方式賺

童年《Keroro軍曹》新動畫明年播！聲優全更換...官方喊從零開始

高市早苗邀J-POP大咖對談　超知名主唱現身網笑：可組樂團了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

壽司換Switch 2？12歲童清盤爸秒刷卡

《惡靈古堡9》官方曬里昂大變化

元祖實況女神蝴蝶兒曬超音波

任天堂告贏Wii手把侵權案

中信集團跨足電競、領隊曝挑戰

高雄變鋼彈基地！世界巡迴展直擊

前總監曝《GTA 6》不會賣那麼貴

《火影忍者》超大樂園法國登場

《烏龍派出所》將推全新動畫

中國同人展突禁日動漫IP...創作者無助

最新新聞

遊戲主機熱賣執行長：受Wii啟發

萬代電玩展未發售作品搶試玩

元祖實況女神蝴蝶兒曬超音波

中信集團跨足電競、領隊曝挑戰

任天堂告贏Wii手把侵權案

《惡靈古堡9》官方曬里昂大變化

壽司換Switch 2？12歲童清盤爸秒刷卡

前總監曝《GTA 6》不會賣那麼貴

《Keroro軍曹》新作動畫明年播

高市早苗邀大咖創作者對談

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366