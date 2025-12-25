神秘主機成美「第二熱賣」遊戲硬體　執行長：受任天堂Wii啟發

記者楊智仁／綜合報導

遊戲公司 Nex 近日成為遊戲市場焦點，其旗下體感主機「Nex Playground」11 月底在美國上默默創下驚人成績：一整周銷量中擊敗 PS5 和 Xbox Series X，成為「第二熱賣」遊戲硬體。日前執行長 David Lee 受訪時坦言，產品設計確實深受任天堂 Wii 啟發，但同時也希望避免重蹈當年 Wii 在商業模式上的限制。

▼Nex Playground 一度成美國第二熱賣遊戲硬體 。（圖／記者蘇晟彥攝）

售價 250 美元的 Nex Playground 採用 Android 系統，內建動作追蹤攝影機，概念上類似 Xbox Kinect，主打全家同樂與直覺式操作。遊戲內容方面，則集結《妙妙犬布麗》、《粉紅豬小妹》、《水果忍者》、《芭比》、《蓋比的娃娃屋》、《忍者龜》等多個知名 IP，鎖定親子與休閒玩家市場。David Lee 表示 Nex 並未採用單款遊戲販售模式，而是推出類似 Game Pass 的訂閱服務「Play Pass」，玩家可選擇 3 個月或 12 個月方案，期間內暢玩平台所有遊戲，這項決策正是從 Wii 的市場經驗中得到的啟發。

Lee 指出，Wii 成功拓展大量非核心玩家，但許多玩家只購買《Wii Sports》、《Wii Fit》等少數作品，導致後續軟體銷售動能不足，「當玩家只買一兩款遊戲就不再消費，整個平台其實並不永續。」因此 Nex 從一開始就選擇訂閱制，希望建立能長期服務玩家的商業模式。

除了營運層面的考量，Lee 也強調訂閱制帶來的創作自由。他表示，在不必承擔單一遊戲銷售壓力的情況下，開發團隊能更大膽嘗試不同類型與創意內容，而非被迫迎合市場銷量公式。「當遊戲不需要單獨承擔商業模式時，創作空間就會全面打開。」