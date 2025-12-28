《虹彩六號：圍攻行動》遭駭客入侵　狂撒上億遊戲幣、亂封帳號

記者楊智仁／綜合報導

Ubisoft 旗下知名第一人稱射擊遊戲《虹彩六號：圍攻行動X》目前在主機與 PC 平台全面停機，根據外媒報導，疑似駭客入侵事件讓部分玩家獲得大量遊戲內貨幣，另有玩家則發現帳號遭到大量封禁，迫使 Ubisoft 介入調查並緊急採取行動。

▼《虹彩六號：圍攻行動X》。（圖／翻攝自Steam）

正值假期期間，不少《虹彩六號：圍攻行動》玩家原本打算好好遊玩，卻不得不臨時改變計畫，近期疑似駭客攻擊事件，讓部分玩家帳號突然獲得大量 R6 點數或稀有造型；也有玩家在嘗試登入時發現帳號已被封鎖，事態嚴重到 Ubisoft 直接關閉所有遊戲伺服器，以及《虹彩六號：圍攻行動》的官方市集。

從遊戲的服務狀態頁面可見，多個平台目前皆處於連線受限或完全無法連線的狀態，不過，也有不少玩家與評論者批評 Ubisoft 資訊公開不夠透明。儘管事件的種種跡象顯示這可能是一場資安入侵，但官方尚未正式確認是否為駭客攻擊。有部分玩家認為，這樣的緊急停機措施應該更早執行。

資安情報平台 Vx-Underground 近日揭露更多關於本次《虹彩六號：圍攻行動》事件的資訊，其中一個駭客團體疑似利用了《虹彩六號：圍攻行動》的某項服務漏洞，得以封鎖玩家帳號、修改物品庫內容等。估算顯示，該漏洞可能向玩家發放了高達 339 兆 9,960 億美元價值的遊戲內貨幣，數字相當驚人。此外，另一個駭客團體則疑似發動資料庫層級的攻擊，影響範圍可能更廣，甚至可能已取得多款 Ubisoft 遊戲的原始碼存取權限。