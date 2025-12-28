Ani-One動漫快閃店台北亮相！「我英、咒術、排球」人氣商品一次看

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Ani-One快閃店台北亮相！「我英、咒術、排球」人氣IP商品一次看

記者楊智仁／綜合報導

羚邦亞洲本周末至3月1日於松山文創園區舉辦快閃店活動「Ani-One 玩轉動漫遊」，此次共推出《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《排球少年!!》、《怪獸8號》、《GACHIAKUTA》、《不時輕聲地以俄語遮羞的艾莉同學》、《我獨自升級》、《【我推的孩子】》等多項知名大IP，不僅造型帥氣、商品款式多樣，還追加許多之前賣到缺貨與別出心裁的首賣商品。

▲▼玩轉。（圖／廠商提供）

《我的英雄學院》因其最後一季精采絕倫的劇情與熱血爆棚的戰鬥場面，每一集都獲得IMDB 9分以上的高分評價，第8集甚至直衝9.9分，商品人氣強勢回歸，推出20款英雄金屬質感的盲抽徽章，布章壓克力鑰匙圈、金屬徽章套組、壓克力印章組、相吸鑰匙圈與捕捉各個英雄表情瞬間的電腦桌墊，其中最特別的當屬「名言刺繡」T恤，正面是「不會讓再任何人受到傷害了！」的日文熱血金句，背後則是綠谷與死柄木兩人的決鬥場面。

▲▼玩轉。（圖／廠商提供）▲▼玩轉。（圖／廠商提供）

《排球少年!!》推出多款盲抽雷射票卡與經典名場面壓克力磚，牢牢抓住關鍵擊球的每一刻：五款排球名校校徽布章鑰匙圈與Q版球員壓克力磁吸鑰匙圈，還有一系列Q版的壓克力印章組可愛又解壓，陽光又熱愛運動的粉絲，不能錯過烏野與音駒兩大名校的吉祥物「烏鴉」與「貓咪」的洗衣袋。

▲▼玩轉。（圖／廠商提供）

《藍色監獄》推出與每位球員特殊能力相對應色彩的雷射紀念票卡與壓克力卡夾，卡夾可以抽出角色的照片換上自己的學生證或是悠遊卡都非常適合！《咒術迴戰》則推出《劇場版 咒術迴戰 0》復活上映的新視覺，推出壓克力牌、拼圖與壓克力色紙，同時推出刻著「乙骨優太」名字的定情白鋼戒指，重新見證乙骨與里香共赴患難的深刻愛情。

▲▼玩轉。（圖／廠商提供）

《不時輕聲地以俄語遮羞的艾莉同學》一直以來都是艾莉與瑪夏學姊讓人左右為難，這次推出兩人的人氣比基尼胸部滑鼠墊與壓克力自拍棒，而艾莉含羞帶怯的半身壓克力立牌，更是各位男同學在讀書學習路上的好夥伴！《彈珠汽水瓶裡的千歲同學》柊夕湖、內田優空、青海陽、七瀨悠月與西野明日風，一次推出五人的學生服壓克力立牌與鑰匙圈，這麼陽光可愛的女孩們就該一次全部帶回家！要讓自己成為校園中的頂級現充就靠這五位可愛女孩了。

《章魚嗶的原罪》推出聖誕節與新年的新圖，雖然久世靜眼裡的哀傷依舊，但是穿上聖誕與新年的大紅衣服，還是能感受到過年的喜氣。《【我推的孩子】》沿襲偶像的熱力，大桌墊最能展現星野愛超凡的偶像魅力，新生「B小町」有星野露比、有馬佳奈與MEMcho三人集結的壓克力無框畫，以及最令星野阿奎亞心動的黑川茜與有馬佳奈兩人在夕陽海邊回眸的時刻，都永久地留在壓克力畫板與粉絲們的心裡。

《我獨自升級》推出主角成振宇與 5 位最強暗影軍團的壓克力立牌與夜燈；此外，《怪獸8號》也同步推出全新款式的壓克力夜燈，並帶來使用安全別針設計的造型絨毛 Q 版角色周邊，包括日比野卡夫卡、亞白米娜、保科副隊長與鳴海隊長。能在周邊商品製作上如此重視安全考量的作品，非《怪獸8號》莫屬。除此之外，粉絲們敲碗已久的鳴海隊長白色「誠意」T 恤，也能在本次快閃店一次入手。

▲▼玩轉。（圖／廠商提供）

