《咒術迴戰》出現山寨手遊...角色超像宿儺　官方強力譴責

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》製作委員會於 12 月 25 日推特帳號發布聲明，公開警告市面上出現多款未經授權、疑似侵權的手機遊戲，使用與《咒術迴戰》高度相似的角色視覺與設定，目前已著手向各大平台申請下架，呼籲玩家避免下載或遊玩相關作品。

雖然聲明中並未點名具體遊戲名稱，但爭議作品可能是名為《特級咒術師》的手機策略卡牌遊戲，該作被指大量挪用《咒術迴戰》的核心概念，不僅角色設計與術式名稱高度雷同，應用程式圖示中更出現神似「宿儺」的角色形象，商店頁面展示的遊戲畫面中亦可見多名與原作角色相似的設計。值得注意的是，該遊戲介紹文字並未提及《咒術迴戰》動畫或漫畫，著作權標示僅寫為「©特級咒術師」，並非集英社、萬代南夢宮等官方授權方，引發外界對其合法性的高度質疑。

官方此次強硬表態，正值《咒術迴戰》全球人氣持續攀升之際。該系列橫跨漫畫、電視動畫、劇場版與周邊商品，原作漫畫更於 2025 年成為年度第二暢銷作品，並躋身史上銷量前十名。過去官方亦曾授權推出《咒術迴戰 幻影夜行》、《咒術迴戰 雙華亂舞》等正規遊戲作品。