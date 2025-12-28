ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《咒術迴戰》出現山寨手遊...角色超像宿儺　官方強力譴責

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》製作委員會於 12 月 25 日推特帳號發布聲明，公開警告市面上出現多款未經授權、疑似侵權的手機遊戲，使用與《咒術迴戰》高度相似的角色視覺與設定，目前已著手向各大平台申請下架，呼籲玩家避免下載或遊玩相關作品。

▼官方譴責《咒術迴戰》山寨手遊。（圖／翻攝自推特）▲▼咒術。（圖／翻攝自推特）

雖然聲明中並未點名具體遊戲名稱，但爭議作品可能是名為《特級咒術師》的手機策略卡牌遊戲，該作被指大量挪用《咒術迴戰》的核心概念，不僅角色設計與術式名稱高度雷同，應用程式圖示中更出現神似「宿儺」的角色形象，商店頁面展示的遊戲畫面中亦可見多名與原作角色相似的設計。值得注意的是，該遊戲介紹文字並未提及《咒術迴戰》動畫或漫畫，著作權標示僅寫為「©特級咒術師」，並非集英社、萬代南夢宮等官方授權方，引發外界對其合法性的高度質疑。

官方此次強硬表態，正值《咒術迴戰》全球人氣持續攀升之際。該系列橫跨漫畫、電視動畫、劇場版與周邊商品，原作漫畫更於 2025 年成為年度第二暢銷作品，並躋身史上銷量前十名。過去官方亦曾授權推出《咒術迴戰 幻影夜行》、《咒術迴戰 雙華亂舞》等正規遊戲作品。

關鍵字：咒術迴戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【說好的不追呢？】萌妹清境農場餵羊反被熱情倒追

推薦閱讀

《007初露鋒芒》改口延期　「長遠考量」官方曝：早已完整

Ani-One動漫快閃店台北亮相！「我英、咒術、排球」人氣商品一次看

《戰地風雲6》2026年更計畫公開　玩家敲碗「單人逃殺」即將實現

《咒術迴戰》出現山寨手遊...角色超像宿儺　官方強力譴責

《虹彩六號：圍攻行動》遭駭客入侵　狂撒上億遊戲幣、亂封帳號

《星際：異端先知》爆開發太落後　頑皮狗籲員工狂加班追進度

《我的英雄學院》快閃店爆人潮！排隊看不到盡頭搶首發新品

深夜開台遇地震！統神晃到驚喊「太誇張」：這是921嗎

獵巫再起！《戰地風雲6》玩家驚覺「AI槍管」圖　過往對話現端倪

《決勝時刻》傳Switch版即將完成？　十年承諾有望激玩家回流

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

開台遇地震！統神狂喊「太誇張」

《戰地風雲6》玩家驚覺AI槍管圖

Steam Deck入門款宣布停產！

《我的英雄學院》快閃店爆人潮

元祖實況女神蝴蝶兒曬超音波

遊戲主機熱賣執行長：受Wii啟發

《虹彩六號：圍攻行動》遭駭客入侵

張文喜好被放大報導遭網狂轟

《決勝時刻》傳Switch版即將完成

官方譴責《咒術迴戰》山寨手遊

最新新聞

《007初露鋒芒》改口延期

Ani-One動漫快閃店台北亮相

《戰地風雲6》2026年更計畫公開

官方譴責《咒術迴戰》山寨手遊

《虹彩六號：圍攻行動》遭駭客入侵

《星際：異端先知》爆開發太落後

《我的英雄學院》快閃店爆人潮

開台遇地震！統神狂喊「太誇張」

《戰地風雲6》玩家驚覺AI槍管圖

《決勝時刻》傳Switch版即將完成

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366