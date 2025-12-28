《007初露鋒芒》改口延期　「長遠考量」官方曝：早已完整

記者黃冠瑋／綜合報導

關於2026年許多遊戲新作，都分別搶在先前TGA遊戲大獎上亮相，其中由《刺客任務》系列發行商IO Interactive所打造的《007：初露鋒芒》更是備受矚目。然而原預期將在2026年3月登場，近日卻改口宣布將延期至5月發售，讓不少玩家開始擔心開發進度，不過官方向玩家喊話，只是為了打磨體驗，遊戲早已完整。

▼《007：初露鋒芒》宣布延期。（圖／翻攝自《007：初露鋒芒》Steam）

關於此次《007：初露鋒芒》新作，其實早在9月官方就先釋出遊戲35分鐘實機預告，在當時就提到此次新作將會全新構思詹姆士・龐德起源故事，而預告中可以看到年輕龐德利用各種環境物件引開守衛並潛入，在面對敵人方面設定上除了拳腳外，龐德自然也少不了間諜系列中槍戰元素。一直到近期TGA遊戲大獎開幕，發行商IO Interactive也正是公開《007：初露鋒芒》將會在2026年3月27日上市。

然而，沒想到事隔不到一個月，官方近期卻意外公告遊戲發售日額外推延兩個月，也就是2026年5月27日發售，原因竟是為了確保遊戲長遠能達到成功，團隊想再次打磨遊戲體驗，因為就目前而言《007：初露鋒芒》的開發進度是非常順利，已經有從頭到尾的完整通關內容。

值得一提的是，作為2026年即將席捲遊戲界的巨物《GTA6》原二次延期時（現已延至2026年11月），恰好上市日期正式此次《007：初露鋒芒》延期的前一天，剛好現在避開同月上市，畢竟對於許多開發商而言，《GTA6》的光芒太過耀眼，選擇避開才是明智決定。