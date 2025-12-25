《惡靈古堡9》官方曬里昂大變化　稚嫩男成老態叔網憂：再見前兆

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從確定正在開發消息後，關於里昂各種回歸傳聞就不斷被爆料，像是獨眼龍老里昂、里昂視角等。對此，官方也在近期終於確定里昂即將回歸，並在近日曬出一張關於里昂的樣貌成長圖，並隨附「永遠傳奇」標語，讓不少玩家開始擔憂，是否在暗示里昂即將說再見前兆。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》老態里昂暗示最後告別。（圖／翻攝自X／@RE_Games）



根據卡普空官方所釋出圖片顯示，依次展示了里昂在《惡靈古堡2重製版》、《惡靈古堡4重製版》、《惡靈古堡6》，以及近期公開的《惡靈古堡9》的樣貌演變，並附上「永不屈服，永不敗北，永遠的傳奇」，從前兩段標語中，對於一般玩家而言可以很好理解，象徵里昂在《惡靈古堡》系列所帶來的精神。

不過關於最後「永遠的傳奇」就相當耐人尋味，因此就有不少玩家猜測《惡靈古堡9：安魂曲》很可能是最後一次見到里昂機會，甚至里昂很可能就在《惡靈古堡9：安魂曲》受到劇情殺，再加上先前知名爆料者Dusk Golem也同樣提到9代，將會是「漫長等待的結局與全新開始」，其中里昂也將是最後一次登場在主要劇情當中，這也意味著玩家如果想在後續新作見到里昂，只能是故事線剛好設定在9代之前，玩家才有機會再次遇見，不論如何目前玩家只能耐心等待《惡靈古堡9：安魂曲》上市，才能揭曉里昂最後的結局。