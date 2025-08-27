ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《空洞騎士絲綢之歌》「黃蜂巴掌」爆紅　網笑瘋親吻二創圖湧現

記者黃冠瑋／綜合報導

玩家翹首以盼《空洞騎士》最新續作《空洞騎士：絲綢之歌》終於要在9月4日正式推出，這也是睽違6年重返在大眾視野。在此次釋出的預告中，除了有遊戲實機內容外，其中大黃蜂迅速「賞親吻怪巴掌」更是直接爆紅，大量二創動圖蜂擁而至，也讓許多玩家笑瘋不禁好奇究竟是做了什麼才讓大黃蜂如此討厭。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》大黃蜂賞巴掌掀熱潮。（圖／翻攝自YouTube／Team Cherry）

▲▼《空洞騎士：絲綢之歌》大黃蜂賞巴掌掀熱潮。（圖／翻攝自YouTube／Team Cherry）

在此次官方釋出的最新預告中，官方終於正式公開遊戲將在9月4日推出，讓許多玩家都相當興奮，不過更吸引玩家的是其中在影片1分26秒時，出現一隻長相極其怪異的蟲子，牠不斷朝著主角大黃蜂靠近，在接近時就嘟起了嘴唇疑似想親吻大黃蜂，不過卻直接遭到大黃蜂迅速賞巴掌，畫面一出後直接在網上爆紅。

影片公開後，許多玩家都感到相當有趣，也掀起了眾多玩家創作慾，大量二創動圖蜂擁而至，甚至有玩家直接改編成動畫風格，還推出實體玩偶直接現場還原蟲子想親吻大黃蜂片段，可見睽違6年遊戲在玩家心中地位依舊不減。

此外，除了這段大黃蜂賞巴掌爆紅，玩家也開始不禁好奇為何蟲子會想要主動親吻大黃蜂，並且牠又做了什麼才讓大黃蜂如此討厭竟做出賞巴掌的動作，雖說官方目前沒有明確表達意涵，但也替遊戲上市前成共做到了另類宣傳，對於玩家可說是相當有趣，想必劇情答案在9月4日就會正式揭曉。

