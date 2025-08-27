《戀與深空》應援企劃爭議再起　文案標註「中國台灣」掀怒火

▲爭議文案掀起台灣社群熱議 。（圖／翻攝小紅書黎深0905生賀組）

記者吳立言／綜合報導

戀愛手遊《戀與深空》的中國玩家團體「黎深0905生賀組」為替角色黎深慶生，規劃在全球多地投放生日廣告，其中包含台北西門町。但公開文案卻寫上「中國台灣」及「台灣省」，爭議用詞立即掀起台灣社群熱議。

根據小紅書公開的企劃，「黎深0905生賀組」將於8月30日至9月5日在台北市萬華區武昌街二段的大螢幕播放生日影片，並同步在中國多地與海外景點設置打卡點。引發爭議的是，該組織在標註中國境內城市時，僅寫「上海、浙江、重慶」等，但唯獨台灣被冠上「中國台灣」，讓不少台灣玩家直指此舉「假借遊戲之名，大吃台灣豆腐」。

台灣玩家反應兩極，部分人冷嘲「既然選擇玩中國遊戲，就別在意被當中國人」，認為爭論過度，但更多人表達憤怒，指出應援活動本應單純娛樂，卻被政治化處理。也有聲音直言，台灣本地早已自發規劃多場應援活動，無法接受「被代替發聲」。

▲台灣玩家今年6月為另一角色夏以晝投放生日應援燈箱。（圖／記者吳立言攝）

事實上，這並非首次發生類似爭議。今年6月另一角色「夏以晝」生日時，中國玩家也曾企劃在台灣投放廣告，因同樣標註「中國台灣」引發反感，最後在台灣玩家向立委、議員陳情後才遭阻擋。

不少台灣玩家呼籲，中國玩家若真心想展現對角色的支持，應該尊重台灣在地社群的氛圍與認同，而不是以爭議性用詞硬加政治色彩。有人直言，生日應援原本是粉絲單純表達心意的活動，但一旦牽扯到「中國台灣」等字眼，就會讓人感覺是刻意「吃豆腐」。他們強調，娛樂應援不該變成政治角力場，否則只會讓遊戲文化失去原本的樂趣。

