Talon發聲明回應「債務風波」　債主貼大量對話紀錄曝借錢過程

記者楊智仁／綜合報導

旗下擁有多支電競戰隊的 PSG TALON 近日執行長 Sean 傳出債務風波，推主 hedgedhog 自 8 月 26 日連環爆表示 Sean 之前借 100 萬美金，目前還有剩下 7.5 萬美元利息尚未支付。儘管 Talon 發布聲明回應近期風波，然而 hedgedhog 今日深夜繼續曬出多張對話紀錄，仍讓外界擔心隊伍財務狀況。

▼TALON 近日執行長 Sean 傳出債務風波。（圖／翻攝自推特）▲▼TLN。（圖／翻攝自推特）

TALON Esports 旗下擁有《英雄聯盟》、《特戰英豪》、《Dota 2》、《傳說對決》等多支電競戰隊。沒想到推主 hedgedhog 26 爆料 Talon 執行長 Sean 向其借貸 100 萬美金，原先說 1-2 周就會歸還，結果拖 2 個月才「歸還本金」，而且利息 7.5 萬並沒有入帳。後續 Seam 在社群媒體上回應，強調這起事件是財務團隊「溝通失誤」，自己身為執行長會負起全責。

隊伍方則在 8 月 27 日晚間發表聲明，提到「所有未付款項將於 9 月 6 日前支付給前選手，並於 9 月 30 日前支付給現役選手」，對延誤致歉同時強調正與法律及財務顧問合作，確保依循正當程序處理。

不過 hedgedhog 在 28 日深夜聲稱自己還是沒收到 Talon 那邊應付的 7.5 萬美元，並曬出多張與 Sean 對話紀錄，包含自己把錢借出去的過程、一開始約定年利率 5 %、多次向對方追討還錢卻始終未果等等。針對這點 Sean 同日回覆表示，「利息已透過銀行轉帳全額支付，國際銀行轉帳需要時間處理，我們也和 hedgedhog7 分享銀行轉帳截圖，除非另有通知否則我將拒絕就此事發表進一步評論。」

