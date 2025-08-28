Talon發聲明回應「債務風波」　債主貼大量對話紀錄曝借錢過程

記者楊智仁／綜合報導
旗下擁有多支電競戰隊的 PSG TALON 近日執行長 Sean 傳出債務風波，推主 hedgedhog 自 8 月 26 日連環爆表示 Sean 之前借 100 萬美金，目前還有剩下 7.5 萬美元利息尚未支付。儘管 Talon 發布聲明回應近期風波，然而 hedgedhog 今日深夜繼續曬出多張對話紀錄，仍讓外界擔心隊伍財務狀況。
▼TALON 近日執行長 Sean 傳出債務風波。（圖／翻攝自推特）
TALON Esports 旗下擁有《英雄聯盟》、《特戰英豪》、《Dota 2》、《傳說對決》等多支電競戰隊。沒想到推主 hedgedhog 26 爆料 Talon 執行長 Sean 向其借貸 100 萬美金，原先說 1-2 周就會歸還，結果拖 2 個月才「歸還本金」，而且利息 7.5 萬並沒有入帳。後續 Seam 在社群媒體上回應，強調這起事件是財務團隊「溝通失誤」，自己身為執行長會負起全責。
隊伍方則在 8 月 27 日晚間發表聲明，提到「所有未付款項將於 9 月 6 日前支付給前選手，並於 9 月 30 日前支付給現役選手」，對延誤致歉同時強調正與法律及財務顧問合作，確保依循正當程序處理。
不過 hedgedhog 在 28 日深夜聲稱自己還是沒收到 Talon 那邊應付的 7.5 萬美元，並曬出多張與 Sean 對話紀錄，包含自己把錢借出去的過程、一開始約定年利率 5 %、多次向對方追討還錢卻始終未果等等。針對這點 Sean 同日回覆表示，「利息已透過銀行轉帳全額支付，國際銀行轉帳需要時間處理，我們也和 hedgedhog7 分享銀行轉帳截圖，除非另有通知否則我將拒絕就此事發表進一步評論。」
since I am waiting for @TALON_ESPORTS payment to come through here is a recap of the past 2 months— hedgedhog (@hedgedhog7) August 27, 2025
there are also no confidentiality clauses in the contracts so I am free to share them
Hey guys, I was advised not to speak on the issue any further, but for the record the interest payment was sent via bank transfer on Tuesday night in full, with the transfer confirmation shared immediately after at 10:22pm Tuesday evening HK time. Two additional confirmations…— TALON | Sean Zhang (@SeanZha91508818) August 27, 2025
