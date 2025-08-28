《戰慄時空》官方玩「數3梗」自嘲　玩家興奮：難道3代要來了

記者黃冠瑋／綜合報導

《戰慄時空》系列劇情一直以來都是玩家心目中心癢難耐之處，畢竟劇情一斷就是20年都沒有想要推出三代，因此也被許多玩家開玩笑表示，「G胖／Valve不會數3」。如今官方在先前就透露《戰慄時空3》已處於可完整遊玩狀態，再加上近日Valve拍影片自嘲「誰說我們不會數3」，讓玩家感到興奮，難道遊戲要出了。

▼《戰慄時空3》「數3梗」暗示有望推出。（圖／翻攝自X／@valvesoftware）

根據外媒報導，《戰慄時空》無疑是遊戲中最具傳奇色彩和標誌性的遊戲系列之一，在1代於1998年獲得玩家廣大回響後，Valve也抓緊在2004年推出《戰慄時空2》，但由於製作認為想保持該系列的發展性，因此選擇把2代分成3章形式先後推出，然而正當開發到第3章時，開發團隊卻陷入了創作困境，因此決定無限期暫停，一直持續了20年都沒有關於3代消息，再加上Valve旗下許多作品也都只是推出到2代就停止開發，因此也被許多玩家戲稱「G胖／Valve不會數3」。

對此，先前就有遊戲知名爆料人Tyler McVicker（前身為Valve News Network，經常被Valve邀請參觀和試玩新作），就在直播中提到《戰慄時空3》「HLX」目前已經是「可以完整遊玩」的狀態，並預測Valve可能在今年夏季公開，冬季正式發售，讓粉絲抱持著半信半疑。

如今Valve在近日於Steam上展開了TPS遊戲節的特賣活動，同時還製作了宣傳影片，其中以「聽好了，這就是給那些笑我們不會數3的人所準備的」作為開頭，介紹起本次特賣活動，起初意外透露「Steam3（Three）人射擊遊戲節」，隨後又改稱「第三人（Third）稱遊戲」，如此大費周章鋪陳暗示，不禁讓許多玩家興奮表示，「難道真的要來了」，再加上先前爆料《戰慄時空3》有望在今年推出，如果屬實那麼長達20年存在玩家心中困惑將獲得救贖。