獨／《拳上》遭爆虧損太多停辦　主辦認「恐暫緩」：盜播太嚴重

記者蘇晟彥／台北報導

由鍇睿國際主辦的拳擊類型結合網紅競技比賽，每年都創下極高流量跟話題的《拳上》（The Cage），但今年已經接近第三屆舉辦的時間，相關消息都尚未公開，傳出因為虧損今年將不會舉辦消息，對此，《ETtoday新聞雲》掌握獨家，《拳上2025》在今年確定不會在小巨蛋舉辦，鍇睿國際董事長顏宥騫也出面澄清，《拳上》已經建立起口碑，奈何場地太難喬，目前正研擬以其他形式進行比賽。

▼去年由統神對上蹦闆，儘管知道恩怨是演出來的，但場內、場外都打得火熱。（資料照／記者黃克翔攝）

▲▼ 拳上2024-比賽。（圖／記者黃克翔攝）

▲《The Cage 拳上2023終於之戰》第五戰toyz vs 鍾培生。（圖／記者林敬旻攝）

《拳上》（The Cage）第一次走入大眾視野，是藉由《英雄聯盟》兩位曾經的仇人Toyz、鍾培生，以此做為號召，以拳擊的方式「解恩怨」，同時也邀請幾組網紅（孫生vs.小哥哥、Peeta葛格 vs. 6yi7），同時參雜幾組職業賽事的選手，透過網紅與實力的交雜，讓沒看過拳擊的觀眾也能深深感受到比賽的魅力。

而第二年儘管延續主秀由統神對上蹦闆，但明眼人一看就知道「兩位沒仇」，最後還是靠著統神被上天眷顧的體質，不僅成功瘦身、打完比賽後的名言連發，到打完後的場外競技，再度成為流量追逐的話題。但實際比較兩屆觀看人數，以記者實際觀看為例，都是在小巨蛋舉辦，人數確實少了不少，再加上並沒有向前一屆有多組網紅對戰，實際比賽到最後一組才吸引到一般觀眾目光，外界也盛傳《拳上》並不如表面風光，而是連年虧損佔多。

對此，依照前兩年的時間表，通常到八月底就會公開年底參戰的人選，但左等右等仍沒有消息，對此，實際求證鍇睿國際，董事長顏宥騫也表示，「今年確實有大概率不會在小巨蛋舉辦」，也就是《拳上2025》將在今年缺席，他解釋，目前還不到停辦的階段，但確實沒有辦法拿到小巨蛋檔期，目前有在洽談幾組組合，如果順利談妥，將會在小巨蛋以外的場地舉辦。

而面對外界所指出票房虧損，他也大方承認，第一屆是賺錢，但第二屆確實是賠錢，但賠錢的主要原因不是進場觀眾少，相反第二屆早鳥票比第一屆成長好幾倍，但第二屆因為盜播關係非常嚴重，影響到線上廣告收入，他最後也指出，目前已經申請小巨蛋上半年的場次，也會在近期就先申請2026年的檔期，希望能讓拳上快點回到大家的視野，而未來目標肯定是以成為台灣社群年度最大盛事最目標進行。

關鍵字：拳上

讀者迴響

