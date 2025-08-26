《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》確定終止服務　10年旅程寫句點

記者楊智仁／綜合報導

Square Enix 於 2025 年 8 月 25 日宣布，旗下營運的智慧型手機遊戲《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》將於同年 10 月 31 日正式結束服務，結束自 2015 年開服以來長達 10 年的營運歷程。

▼《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》。（圖／翻攝自推特）

《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》去年就已經結束國際板服務，如今在官方網站公告中製作人須田裕介表示，隨著「10 多年前所構築的系統逐漸出現限制，維護與改修變得越來越困難，新內容的導入也因此受阻」，因此決定在「第五季劇情完結、同時邁入 10 年這個重要節點時結束服務」。正式停服之前官方仍將推出「第五季第七章後篇」與終幕劇情，以及「Grand Finale 最終盛典」等活動。

另外服務結束後，Square Enix 計畫推出可供玩家查閱主線劇情及部分圖鑑內容的《FFBE 紀念版》App，延續玩家回顧遊戲的方式。消息一出社群平台上湧現粉絲不捨之聲，「終於還是到了這一天」、「能撐 10 年真的不容易」、「營運團隊辛苦了，劇情真的很棒」、「我很喜歡原創角色，希望未來還能看到」、「線下活動是很棒的回憶」。